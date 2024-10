CBR heeft handen vol aan verkeershufters: duizenden verplichte cursussen

Rijden onder invloed van alcohol of drugs, met véél te hoge snelheid of extreem asociaal gedrag op de weg. Het zijn dingen waarvoor steeds meer bestuurders in Brabant een verplichte cursus moeten volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Bedoeld om zo hun rijgedrag te verbeteren. Alleen vorig jaar al kregen ruim 16.000 Brabanders zo'n Educatieve Maatregel opgelegd.

En de kans is groot dat we daar dit jaar flink overheen gaan. Deze maand stond de teller al op 15.000 en daar zal het niet bij blijven. Afgelopen weekend nog haalden twee snelheidsduivels het nieuws met hun rijgedrag, dat hen zo'n verplichte cursus opleverde. Wie denkt dat alleen jonge mannen de fout ingaan komt bedrogen uit. Op de cursus zie je ook brave huisvaders of zakenmannen in pak, zegt Marian de Kort, die de cursus geeft bij het CBR. "De meeste deelnemers komen met zichtbare tegenzin en ze vinden bijna allemaal dat ze goed kunnen rijden." Volgens haar zijn de cursisten het vaak niet eens met de overtreding die ze hebben begaan en de maatregel die daarop volgt. "Gelukkig zijn wij daarin getraind en kunnen we het vaak wel ombuigen." De deelnemers moeten ook wel meewerken en hun best doen, want anders verklaart het CBR het rijbewijs ongeldig.

"Maar we zien dat onder invloed rijden van drugs toeneemt, vooral bij jongeren."

Tijdens de cursus draait het dus om gedragsverandering. "Maar ze leren vooral kritisch kijken naar de risico's van hun rijgedrag voor hunzelf en voor anderen", vertelt Marian. De meeste cursisten komen bij haar omdat ze onder invloed van alcohol gereden hebben. "Maar we zien dat onder invloed rijden van drugs toeneemt, vooral bij jongeren." Veel mensen realiseren zich niet dat drugs erg lang kunnen doorwerken. "Als je op een festival een xtc-pilletje neemt, kan dat 19 tot 46 uur later nog je bloed zitten. Als CBR proberen we mensen daar echt bewust van te maken." Ze vindt GHB en lachgas nog veel gevaarlijker. "Gebruikers kunnen onder het rijden bewusteloos raken." Ook cannabisgebruik is niet zonder risico. De werkzame stof THC wordt namelijk opgeslagen in het vetweefsel vertelt Marian. "Ons lichaam bepaalt dus een beetje zelf wanneer en hoeveel we ervan onder invloed zijn. Dus iemand die veel blowt, zou ik theorie continu onder invloed kunnen rijden."

"Je hebt mensen die zich pas bewust worden als er iemand op de motorkap ligt."