Nu mag iedereen wél meepraten van gemeente over asielopvang

Iedereen in de gemeente Maashorst mag meepraten over een toekomstige nieuwe asielopvang. Dat is een heel andere aanpak dan toen de plannen voor een opvang van driehonderd asielzoekers in het Van der Valk-hotel in Uden bekend werden. Toen mocht alleen een kleine groep omwonenden meepraten. Het kwam de gemeente op veel kritiek te staan. Reden voor de gemeente om het nu anders te gaan doen.

Eind 2023 kwam Uden in een grote soap terecht. Er was heel veel discussie en gedoe over de asielopvang in het Van der Valk-hotel. De ene rechtszaak volgde de andere op. Het ene moment kon de opvang open en vervolgens weer niet.

De opvang mocht uiteindelijk open voor eerst tweehonderd en later driehonderd asielzoekers. De rechter had veel kritiek op de communicatie van de gemeente. Te weinig Udenaren mochten meepraten over de plannen. De gemeente praatte alleen met een kleine kring van tachtig omwonenden die zich zorgen maakte over de veiligheid. Veel te weinig, volgens de rechter. Heel Uden zou mee moeten mogen praten.

LEES OOK: De gemeente negeerde eerder adviezen om meer mensen te betrekken

Nieuwe opvang voor 350 asielzoekers

“We hebben daar echt van geleerd”, zegt burgemeester Hans van der Pas. Voor de nieuwe opvang die er komt als de opvang in het Van der Valk-hotel in oktober 2026 dicht gaat wil de gemeente daarom volgens hem eerst met iedereen praten.

Al eerder is door de gemeenteraad besloten dat er na oktober 2026 ergens in de gemeente een nieuwe opvang moet komen voor ongeveer 350 asielzoekers. Dit voor vijf tot tien jaar. En nu nodigt de gemeente dus iedereen uit om mee te denken over hoe die opvang eruit moet zien. Dat kan tijdens drie bewonersavonden en er is een website.

Nieuwe opvang komt er sowieso

Dat meedenken, gebeurt al voordat er duidelijkheid is over een mogelijke locatie. “We willen iedereen er vroeg bij betrekken”, zegt de burgemeester hierover. “Er valt alleen niet te discussiëren over de vraag of er wel of geen opvang komt”, maakt hij duidelijk. Want dat de nieuwe opvang er komt, staat volgens hem vast.

"Ook al zegt de huidige regering de instroom van asielzoekers te willen verminderen, we moeten de groep die er nu al is een plek geven", legt de burgemeester uit. "En de afspraken die er zijn over het aantal asielzoekers dat we moeten opvangen staat nog steeds.”

LEES OOK: Volgens de burgemeester gaven de tegenstanders van de opvang meer overlast dan de asielzoekers

De gemeente verwacht begin 2025 de hele inspraakronde te hebben afgerond. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de locatie van de nieuwe asielopvang.