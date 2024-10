Oude munten, jaguartanden en een Romeins badhuis: hier werden ze gevonden

Bij een basisschool in Esch hebben onderzoekers een boomstamkano uit de prehistorie ontdekt. Donderdag wordt de eeuwenoude vondst uit de grond gehaald. De Brabantse bodem blijkt rijk aan bodemschatten te zijn. We zetten er een aantal op een rijtje.

Middeleeuws bedrijventerrein

Bij opgravingen in de wijk Zeekant in Bergen op Zoom dook een soort straatje op waaraan in de zesde eeuw na Christus kleine werkplaatsen zaten. Een soort vroegmiddeleeuws bedrijventerreintje dus. Stadsarcheoloog Marco Vermunt was vorig jaar in zijn nopjes over de ontdekking. "Het is een groepje kleine huisjes, hutkommen, waarin mensen allerlei dingen maakten en bewerkten. Van dierenbotten maakten ze kammen, messen, naalden en andere dingen. We hebben ook glas en barnsteen gevonden en dat wijst wel op enige welstand op deze plek."

