112-nieuws: auto-inbrekers klemgereden • auto in berm naast N2

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.27 Automobilist schept fietser Een fietser is afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de fietsoversteekplaats die de Reeshofdijk met de Baron Van Voorst tot Voorstweg in Tilburg verbindt. Het slachtoffer werd rond vier uur geschept door een automobilist. De fietser is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer. Het ongeluk gebeurde bij een fietsoversteekplaats die de Reeshofdijk met de Baron Van voorst tot Voorstweg in Tilburg verbindt (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

04.46 Auto in berm naast N2 Een auto belandde afgelopen nacht in de berm naast de N2. Daarop werden agenten van de politie Waalre, Eersel-De Kempen en Best-Oirschot opgeroepen. De bestuurder van de auto was onder invloed. Deze is naar een ziekenhuis gebracht, waar onder meer een bloedproef wordt afgenomen. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Foto: Instagram wijkagenten Waalre

04.43 Verdachten aangehouden Schijndel Twee mensen zijn afgelopen nacht klemgereden door de politie op de Eerdsebaan in Schijndel. Ze waren betrapt toen ze aan de Schoolstraat probeerden in te breken in een bestelbus. De eigenaar van de bestelbus ging achter hen aan en gaf de politie het kenteken van de auto van de verdachten door. De verdachten zijn aangehouden. De auto-inbrekers werden aangehouden op de Eerdsebaan in Schijndel (foto: Instagram politie digitaal Meierij).

01.43 Brand in bedrijf in Veldhoven Op bedrijventerrein De Run in Veldhoven woedde afgelopen nacht een kleine brand in een bedrijf. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond, iedereen stond snel veilig buiten. Foto: Instagram politie ovd Eindhoven

01.02 Bestuurder onder invloed Een bestuurder is gisteravond tijdens een politiecontrole op de Eerdsebaan bij Schijndel betrapt op rijden onder invloed. Vermoedelijk was deze onder invloed van cannabis. Deze werd meegenomen naar het politiebureau. De andere ruim 140 gecontroleerde bestuurders bleken niet onder invloed. Foto: Instagram politie Meierijstad

23.50 Autobrand in Best In Best vatte gisteravond een auto vlam. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Instagram politie Best-Oirschot