112-nieuws: kudde schapen van de weg gehaald • dronken bestuurder betrapt

09.27

De brand die woensdagnacht uitbrak in het Stroomhuis in Eindhoven laaide afgelopen nacht weer op. Volgens de officier van dienst is het erg moeilijk om deze brand te blussen. Het dak van het gebouw is ingestort en het is door de hitte niet meer stabiel. De brandweer kon alleen van bovenaf en van buitenaf blussen.