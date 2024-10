112-nieuws: gevaarlijke achtervolging met fatbike • autobrand in Made

01.22

Een 13-jarige bestuurder is vannacht in Breda aangehouden omdat hij met 40 kilometer per uur op een fatbike zonder remmen reed. De politie spotte hem in park Valkenberg. Toen hij een stopteken kreeg, trok hij gezichtsbedekking over zijn gezicht en volgde er een achtervolging die volgens de politie levensgevaarlijk was.

"Uiteindelijk konden we naast hem gaan rijden en hebben we hem al rijdend vastgepakt, om hem zo tot stoppen te dwingen", zegt de politie. De fatbike is in beslag genomen en Stichting Halt is erbij gehaald.