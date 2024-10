Ordinaire machtsstrijd deed ex-wethouder Sanneke Vermeulen de das om

De VVD in Roosendaal was al maanden bezig met het zoeken naar een geschikte opvolger voor de opgestapte wethouder Sanneke Vermeulen. Volgens bronnen binnen de VVD was er een datum afgesproken waarop ze het college ‘vrijwillig’ zou verlaten. Er lag zelfs een A4’tje met een motie van wantrouwen van de liberalen tegen Vermeulen klaar.

Onlangs legde Vermeulen haar functie neer omdat ze zich ‘onveilig’ voelde binnen het college van burgemeester en wethouders. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat de oud-wethouder slachtoffer is geworden van een ordinaire machtsstrijd binnen haar partij. Daarbij zou Vermeulen voor de fractievoorzitter en één fractielid een belangrijke sta-in-de-weg zijn geweest. Een bron dicht bij de fractie ontkent echter deze lezing. “Ze functioneerde niet goed. De samenwerking tussen haar en de fractie was al langer beneden peil. Een ruime meerderheid binnen de fractie wilde daarom van haar af. Dat is met Sanneke en het bestuur besproken.” Op enig moment schakelde de fractievoorzitter VVD-prominent Willibrord van Beek in als bemiddelaar tussen raadsfractie en de wethouder. Inzet hiervan was dat ze de bestuurlijke periode nog af zou kunnen maken. Ondertussen werden er buiten Vermeulen om bij buurgemeentes mogelijke opvolgers voor haar functie gepolst.

"De fractie voelde zich belazerd.”