Grote opluchting dat dorpsschool toch open kan blijven

Vianen mag haar dorpsschool houden. Dat heeft scholenkoepel Optimus bekendgemaakt. Daarmee komt een einde aan een langslepende discussie over de toekomst van de school, die te klein werd voor het dorp. De school zou in één gebouw worden samengevoegd met die van Beers, maar dat plan is nu van de baan. Tot grote blijdschap van de dorpsraad van Vianen. “Beers en Vianen kwamen tegenover elkaar te staan”, zegt Justin Jansen van de dorpsraad.

Lange tijd werd er gesproken over het samenvoegen van de Dr. De Quayschool in Beers (1.700 inwoners) en De Akkerwinde in Vianen (1.250 inwoners). De twee kleine dorpen bij Cuijk zijn eigenlijk allebei te klein voor een eigen basisschool.

In eerste instantie was er een plan om een nieuwe school te bouwen in Beers, maar er bestond angst dat veel ouders uit Vianen dan liever hun kinderen naar school in Cuijk zouden sturen. “Het hele leven is al gericht op Cuijk”, zei de dorpsraad van Vianen destijds. “Mensen werken in Cuijk en doen er boodschappen.”

Daarom startte de dorpsraad een handtekeningenactie, die door 800 inwoners van Vianen werd ondertekend. In mei 2023 protesteerden 120 dorpelingen bij het gemeentehuis in Cuijk om de sluiting van hun basisschool te voorkomen.

Toen kwam er een plan om een nieuwe school te bouwen bij het sportpark in Beers. Maar nu blijkt uit onderzoek dat het niet haalbaar is om daar een nieuwe school te bouwen. Scholenkoepel Optimus laat nu weten dat beide scholen in beide dorpen open blijven.

Dit nieuws zorgt voor veel blijdschap bij de dorpsraad van Vianen. “We hebben er hard voor moeten vechten”, zegt Justin Jansen. “De discussie liep te hoog op. Onze kinderen kregen er last van. Ze werden geplaagd met opmerkingen zoals: ‘Jij komt uit dat dooie dorp Vianen. Jullie hebben straks geen voetbalclub en school meer.’ Het ging te ver.”

Met de beslissing om beide scholen open te houden, hoopt Jansen dat de rust zal terugkeren. “Het is zonde dat twee dorpen tegenover elkaar kwamen te staan”, zegt hij. “We zijn twee kleine kernen met dezelfde problemen. We moeten samenwerken.”