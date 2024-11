112-nieuws: loslopende schapen op afrit A58 • gevallen man is 22-jarige

02.25

Een auto sloeg afgelopen nacht over de kop op de Zwarte Dijk in Rijen. De bestuurder schrok hier zo van dat deze ervandoor ging. Wat later meldde deze zich alsnog bij de hulpdiensten. Hij was onder invloed van alcohol. Wonder boven wonder kwam hij er vanaf met een paar schrammen. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.