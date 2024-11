112-nieuws: man met brandwonden van balkon • mislukte inhaalmanoeuvre

17.42

In een instelling in Veghel is vanmiddag een man met brandwonden op een balkon gevonden. Hij was er aangetroffen op een van de hogere verdiepingen van De Watersteeg in Veghel, een woonzorgcentrum voor mensen met dementie én/of een lichamelijke beperking. Het is niet bekend of het om een bewoner, een bezoeker of een medewerker gaat. De politie wist ook nog niet te vertellen hoe het slachtoffer er aan toe is en waardoor hij de brandwonden heeft opgelopen. Het slachtoffer is met spoed onder begeleiding van een trauma-arts naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Rond half vijf vanmiddag werd er brand gemeld bij De Watersteeg. De politie, twee ambulances, een traumahelikopter en de brandweer (met twee wagens) zijn aangekomen bij de instelling aan de Reigerdonk, die onder BrabantZorg valt. Tientallen mensen staan buiten toe te kijken. Personeel van het zorgcentrum heeft nieuwsgierigen gevraagd weg te gaan.

De traumaheli was op het parkeerterrein achter de instelling geland.

Het was eerst de bedoeling dat de man via een hoogwerker naar beneden zou worden gehaald. Uiteindelijk is het slachtoffer via de lift vervoerd.