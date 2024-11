112-nieuws: melding schietpartij Den Bosch • inbrekers op de vlucht

10.55

Er is de afgelopen nacht door meerdere mensen ingebroken bij een bedrijf in Kaatsheuvel. De daders zijn nog niet gepakt, schrijft de politie op Instagram. De daders zijn gevlucht in een vluchtauto. Ook die auto is nog niet gevonden. Om welk bedrijf het gaat en of er iets is buitgemaakt is onduidelijk. Het bedrijf heeft aangifte gedaan. De politie zegt de zaak nog te onderzoeken.