112-nieuws: veel rook bij keukenbrand • plaatselijk dichte mist

21.18

Aan de Grutto in Oss is vanavond een caravan afgebrand. Het gaat om een caravan van de wijkstichting Schadewijk. De caravan wordt gebruikt voor activiteiten in de buurt.

Afgelopen weekend is er ook al ingebroken in de caravan, laat de wijkraad op social media weten. Ze vermoedt dat de caravan in brand is gestoken.