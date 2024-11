Megabrand, schietpartij en fatale crash: 'Heel heftige week voor de stad'

Roosendaal heeft turbulente dagen achter de rug. Een enorme brand, een fataal verkeersongeluk, een overleden man voor de deur van een supermarkt en een schietpartij met meerdere slachtoffers. De vier incidenten staan los van elkaar, maar indruk heeft het zeker gemaakt zegt raadslid Selda Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. "En we moeten hier als gemeente ook naar onszelf kijken."

Het begon allemaal op donderdag met een enorme brand in een loods waar PET-flessen lagen. De enorme rookwolken waren in de hele regio te zien. De brandweer stuurde in totaal drie NL-alerts. Het blussen nam meer dan een dag in beslag. Bovendien bleek later dat het recyclingbedrijf helemaal geen vergunning had voor het opslaan van afval.

Raadslid Bozkurt vindt het onbegrijpelijk dat de juiste vergunning ontbrak. "Je moet dat gewoon op orde hebben. Maar wij als gemeente moeten ook regelmatig controleren." Ze vindt het apart dat omliggende bedrijven blijkbaar wisten dat het recyclingbedrijf niet de juiste papieren had, maar de gemeente nog niet.

'Hiervan moeten we leren'

Ook Alex Raggers, fractievoorzitter van coalitiepartij VLP Roosendaal kijkt daarvan op. "Dat een vergunning niet klopt komt helaas vaker voor, maar ik ben toch wel benieuwd hoe deze er doorheen geglipt is." Hij hoopt maandag meer te horen. "Maar laat duidelijk zijn dat we van dit soort incidenten moeten leren."