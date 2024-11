In koepelgevangenis worden twee jaar langer vluchtelingen opgevangen

De voormalige koepelgevangenis in Breda is twee jaar langer beschikbaar als opvang voor vluchtelingen. De huurovereenkomst zou volgend jaar aflopen, maar is verlengd tot en met januari 2027. In het gebouw verblijven 620 Oekraïners en 78 jonge asielzoekers die zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland zijn gekomen.

De koepel wordt sinds 2022 gebruikt als opvang. Hier vinden ze stabiliteit en daarom wil de gemeente dat ze er nog even kunnen blijven, volgens verantwoordelijk wethouder Arjen van Drunen. "De vluchtelingen die in de Koepel opgevangen worden hebben veel meegemaakt. In de opvang die we ze daar bieden, vinden ze rust en stabiliteit. Door het contract te verlengen, zorgen we ervoor dat ze die rust kunnen behouden zodat ze zich kunnen richten op hun baan of school", meldt de wethouder. In 2027 moeten de mensen naar een andere locatie. De Koepel wordt dan verbouwd. Er komen onder meer woningen en kantoorruimtes. Vrijwilligers Heidi en Eveline hielpen in 2022 mee om de Koepel klaar te maken voor de opvang van mensen: