Inge haar verborgen paradijs is te groot geworden en daarom verkoopt ze het

Ruim 1,2 miljoen euro moet het landhuis van Inge Appel en haar man Rolf de Boer kosten, maar daar krijg je dan ook wel iets heel bijzonders van een toparchitect voor terug. De villa uit de jaren dertig van de vorige eeuw ligt wat afgelegen en verstopt tussen het groen aan de Hazeldonk in het kleine dorpje Langeweg. Het huis zit vol herinneringen aan hun opgroeiende kinderen en de vele feestjes en etentjes, vertelt de bewoonster. "Maar het is nu goed zo. We zijn twee zeventigers en het is echt te groot voor ons geworden."

Wie over de provinciale weg N389 tussen Zevenbergen en Etten-Leur rijdt, zal misschien wel eens de enorme zwarte schuur met het knaloranje dak zijn opgevallen. Die Vlaamse Schuur dateert uit de zeventiende eeuw. "De weegbrug voor de tiende penning, een belasting uit de tijd van de Spaanse overheersing, hebben we nog", vertelt Inge Appel. Het landhuis staat niet zoals normaal voor, maar achter de schuur. "Dat komt omdat de oorspronkelijke herenboerderij in de jaren dertig moest wijken voor de aanleg van de provinciale weg", legt ze uit. Daarom werd Hoeve Hazeldonk in 1938 achter de schuur gebouwd voor houthandelaar P. Aarden. "Hij wilde vlak bij de rivier wonen, omdat hij daar zijn bedrijf had." Tilburgse toparchitect

Aarden huurde architect Jos Bedaux uit Tilburg in en Hoeve Hazeldonk was een van zijn eerste ontwerpen. "Alle kenmerken van zijn latere ontwerpen zitten al in dit huis", vertelt Inge. De later bekend geworden Bedaux ontwierp een zogeheten boerenhoeve zonder grond die de sfeer van een comfortabel boerenleven ademt met zijn grote hal en hoge en ruime kamers.

De enorme Vlaamse schuur uit de zeventiende eeuw met erachter de N368

Het perceel van Hoeve Hazeldonk is ruim een halve hectare groot

De hand van Jos Bedaux zie je duidelijk terug in de witte buitenmuren, het oranje zadeldak en nodige smeedwerk. "Het is een heel imposant en authentiek huis. De prachtige houten vloeren van de houthandelaar zet ik regelmatig zelf in de olie", vertelt de bewoonster. "Maar uit de gesloopte boerderij heb ik ook hergebruikte plavuizen en Delfts blauwe tegeltjes." Monumentenstatus

In samenspraak met de kleinkinderen van Jos Bedaux, die hun opa's architectenbureau hebben voortgezet, werd een monumentenstatus aangevraagd. Die ontving Hoeve Hazeldonk in 2020 van de gemeente Moerdijk. "Het uiterlijk moet voortaan hetzelfde blijven", legt Inge uit. "Maar door die status heb je ook recht op allerlei subsidies voor onderhoud."

De voorzijde van het gigantische huis

Dat onderhoud zal voor de nieuwe eigenaren beperkt zijn. "Je kan natuurlijk van alles binnen aanpassen en naar eigen wens inrichten, maar je kan er zo in", zegt Inge. "We hebben alles wel gemoderniseerd toen we er in 1997 in kwamen wonen, maar verder is alles nog origineel." Zee van ruimte

Het landhuis biedt binnen en buiten zeeën aan ruimte. Dat begint al bij de kelders en de gigantische woonkamer. En dan hebben we het nog niet over eetkamer, bijkeuken en keuken zelf. "Ik heb zes ovens en tien gaspitten. Vorig weekend heb ik nog voor twaalf mensen staan koken", vertelt Inge.

Een waar kookparadijs met twee grote gasfornuizen met daarnaast een ruime eetkamer

Een unieke badkamer met bad, inloopdouche en aan andere kans sauna en hottub

Op de eerste etage zitten drie flinke slaapkamers, een mega inloopkast en grote en unieke badkamer, met daarnaast een sauna. Ook de tweede etage heeft drie slaapkamers, een badkamer én een kleine keuken. "Je zou eigenlijk met een heel gezin boven kunnen wonen en dat deed mijn zoon ook toen hij met zijn gezin even overkwam uit het buitenland." 'Als een park'

Een gebrek aan bergruimte heb je niet snel. Er zijn flink wat kasten en dan is er ook nog een vijftien meter lange bergzolder. En dan is er nog de tuin waar Inge zo van geniet "Die is zo groot als een park en er ligt een groot, splinternieuw zwembad in. Met drie tieners snap je wel dat het hier druk was en er wat feestjes zijn gegeven", zegt ze met een lach. Inge en Rolf hebben een kleiner huis gevonden, maar koesteren hun authentieke Hoeve Hazeldonk. "Hier is geleefd en kwamen altijd veel mensen over de vloer." Toch gaat ze de natuur het meest missen. "Het geluid van de uilen, want die wonen hier. En ook dat je zo de polder inloopt langs de Mark. Daar heb ik heel veel stappen gezet de afgelopen 27 jaar."

De tuin van Hoeve Hazendonk is gigantisch, met een bijpassend zwembad