Grote brand in Roosendaal: justitie stelt strafrechtelijk onderzoek in

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart bij Recyclingbedrijf Kempenaars in Roosendaal. Dit naar aanleiding van de grote brand van vorige week donderdag. Het pand van het bedrijf ging volledig in vlammen op. Ook omliggende bedrijven liepen schade op.

Eerder werd duidelijk dat het recyclingbedrijf geen vergunning had om afval op te slaan in de loods waar de brand woedde. Ook was er in het gebouw geen brandalarm aanwezig, zo lieten medewerkers van het bedrijf aan Omroep Brabant weten.

Het onderzoek naar mogelijk strafbare feiten wordt gedaan door het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. "Het onderzoek vindt plaats onder ons gezag. En is een samenwerking tussen het regionaal milieu team Zeeland-West Brabant en de Omgevingsdienst Midden-West Brabant", aldus een woordvoerder van het functioneel parket.

De gemeente Roosendaal heeft bevestigd dat Kempenaars Recycling geen omgevingsvergunning had voor het adres waar vorige week donderdag brand woedde. "Er was geen activiteit gemeld door de huurder van het pand", laat de gemeente weten. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het bedrijf.

De eigenaar van Kempenaars weigert tot nu toe ieder commentaar. Ook het Openbaar Ministerie kan en wil over de verdere inhoud van het onderzoek op dit moment nog niets zeggen.

