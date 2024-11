Thijm in coma geslagen op Elfde van Elfde: 180 uur werkstraf geëist

Het had een fijn feestje moeten worden, maar het eindigde in een drama. Thijm (22) uit Herpen werd vorig jaar tijdens de Elfde van de Elfde in Den Bosch zwaar mishandeld. Hij viel achterover met zijn hoofd op een stoeprand en raakte buiten westen.

Bo, een Bosschenaar van 21, stond als verdachte hiervoor woensdagmiddag terecht bij de rechtbank in Den Bosch. Volgens de officier van justitie is de man schuldig aan zware mishandeling en moet hij een taakstraf van 180 uur krijgen. Ook wacht hem een maand cel wanneer hij zich de komende twee jaar niet aan een aantal voorwaarden houdt.

Verder heeft Thijm recht op minstens 15.000 euro aan schadevergoedingen. Justitie acht ook bewezen dat Bo een vriend van Thijm, Noud, op het gezicht heeft geslagen.

De twee makkers gingen die zaterdagmiddag, zoals wel vaker, de stad in om carnaval te vieren. Op een bepaald moment liepen ze over de Verwersstraat en daar stopt de herinnering van Thijm. Twee dagen later wordt hij wakker in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Onwetend van een opstootje waarbij hij een schedelbreuk en een bloeding tussen schedel en hersenen opliep. Hij moest kunstmatig in leven worden gehouden.

Hoe die ruzie is ontstaan, daarover lopen de meningen uiteen. Eén ding is zeker: alledrie waren dronken. Bo vertelde dat hij tegen de twee carnavalsvierders was gebotst, waarna het tot duwen, trekken en een woordenwisseling over en weer kwam. Nadat Thijm tegen de vlakte was gegaan, rende Bo naar huis. Het incident heeft hij wel met zijn ouders besproken, maar in overleg met hen werd gewacht op het moment dat de politie zich zou melden. Dat gebeurde ruim een maand na het incident, waarna hij voor een dag in de cel belandde.

Volgens Noud reageerde Bo vrij agressief toen de drie elkaar raakten. “Wat een eikel”, zei Noud tegen Thijm. Bo sloeg daarop Noud in het gezicht, waarna Thijm tussenbeide kwam en op zijn beurt een klap kreeg en op het trottoir viel.

Hoewel Bo zich de ruzie vaag herinnerde, wist hij wel dat alle drie de mannen ‘in gelijke mate in de fout zijn gegaan.’ Ook voelde de Bosschenaar, die al eens is veroordeeld voor geweld tijdens de Elfde van de Elfde in zijn woonplaats, zich bedreigd.

De officier van justitie zette vraagtekens bij een eventueel noodweer. Volgens haar werd Bo niet in het nauw gedreven en was er geen sprake van zelfverdediging: “Verdachte heeft zelf een prominent aandeel in het ontstaan en escaleren van de ‘miniruzie’ gehad.”

Thijm, in de rechtszaal bijgestaan door ongeveer veertig familieleden, vrienden en bekenden, ondervindt er nog dagelijks de naweeën van: “Mijn hele leven is sindsdien gestopt.” Zijn werk, studie en hobby lijden eronder. Het doet hem ook pijn dat Bo, in zijn ogen, amper iets wil toegeven. Bo's advocaat strooide nog wat zout in de wonden door te verklaren dat de feiten niet bewezen kunnen worden: "Hij is geen hardcore recidivist." Ook suggereerde hij dat Thijm door de genuttigde drank al wankel op zijn benen stond en mede daarom onderuit ging.

Tijdens deze carnavaleske voorpret in Den Bosch hebben zich vorig jaar nog twee ernstige incidenten voorgedaan. Enkele leden van een carnavalsorkest raakten slaags met de politie. Twee van hen kregen werkstraffen van 80 en 120 uur.

En de toen 21-jarige Michel Kuijs werd zwaar mishandeld toen hij een groep mensen aansprak op hun gedrag. Waar Thijm op enige genoegdoening mag hopen, zal Michel met de vraag blijven zitten wie hem die nacht heeft toegetakeld en waarom. De politie liet Omroep Brabant woensdag namelijk desgevraagd weten dat er niemand is die wat gezien heeft en camerabeelden het incident niet hebben geregistreerd.

