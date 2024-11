112-nieuws: fietser vast in eigen fiets • lege stations door staking

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09.07 Fietser bekneld in eigen fiets Op de Vondellaan in Oosterhout is een fietser door de gladheid onderuit gegaan. Hij kwam daardoor met zijn enkel tussen het frame van de fiets en de trapas te zitten. De brandweer kwam langs om hem los te maken. Hij raakte verder niet gewond. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

07.00 Treinstaking ook gevolgen voor Brabant De treinstaking op stations in Zwolle, Arnhem en Groningen heeft ook gevolgen voor treinreizigers op vanuit Den Bosch en Oss. Door de staking is niet mogelijk om naar Nijmegen te reizen. Foto: Tom Berkers. Foto: Tom Berkers.

06.15 Automobilist gewond na botsing Een automobilist is vanmorgen rond zes uur op een geparkeerde auto gebotst in Hulten. De bestuurder verloor waarschijnlijk de macht over het stuur door gladheid op de Rijksweg en ramde vervolgens een geparkeerde auto. De automobilist kwam door de klap bekneld te zitten. Lees hier meer. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision

06.10 Automobilist glijdt tegen vangrail Een automobilist is vanmorgen met de auto tegen de vangrail gereden op de A67. De bestuurder reed van Hapert naar Eersel en wilde bij Hapert invoegen en de A67 oprijden. De automobilist gleed rechtdoor tegen de vangrail aan. Brandweer en ambulance waren opgeroepen maar hoefden niet in actie te komen. De auto is flink beschadigd. Foto: Rico Vogels / SQ Vision Foto: Rico Vogels / SQ Vision

05.00 Loslopend paard gevangen De politie heeft vannacht een loslopend paard gevangen in Oost- West- en Middelbeers, dat meldt ze op Instagram. Het dier is ondergebracht bij een paardenpension in de buurt. De eigenaar van het pension dacht te weten van wie het paard was. Het dier gaat dan ook terug naar de eigenaar. Loslopend paard (foto: Instagram / Politie Veldhoven Waalre)

02.03 Man opgepakt voor inbraken Wijkagenten in Etten-Leur hebben afgelopen nacht een man opgepakt die zich misdroeg. Ze kregen daarover een melding. De man bleek nog gesignaleerd te staan vanwege inbraken. Hij is aangehouden en ingesloten.

00.05 'Bonkgeluiden' gehoord vanuit container Agenten van de verkeerspolitie Zeeland West-Brabant hebben gisteravond rond middernacht een container gecontroleerd omdat er 'bonkgeluiden' uit te horen waren. De container stond achterop een vrachtwagen, iemand had zich gemeld met het verhaal dat er geluiden te horen waren. Om uit te sluiten dat er mensen in de container zaten, is de vrachtwagen van de A16 gehaald en is de lading gecontroleerd. Ook een speurhond kwam eraan te pas. Uiteindelijk bleek het loos alarm en kon de chauffeur verder rijden. Foto: Instagram / Verkeerspolitie Zeeland West-Brabant

20.27 Ravage na frontale botsing Een auto en tractor zijn gisteravond flink beschadigd geraakt nadat ze frontaal op elkaar botsten. Dat gebeurde aan de Zeelandsedreef in Schaijk, op een wegversmalling. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.