112-nieuws: huis beschadigd na brand • verdachte opgepakt voor wapenhandel

14.20

De politie heeft een man aangehouden die 12 oktober met twee andere inbrekers een huis aan de Vliststraat in Eindhoven zou hebben overvallen. De verdachte werd op heterdaad betrapt en ingerekend bij een woninginbraak in het Limburgse Horn. Hij zit vast. De politie is nog wel op zoek naar de andere twee daders.

De woninginbraak in Eindhoven gebeurde die zaterdag rond twintig over een ’s middags. Twee van de drie mannen gingen naar binnen, de derde hield buiten de omgeving in de gaten en had telefonisch contact met de mannen binnen. De boeven gingen er vandoor met allerlei spullen van waarde, zoals laptops, geld, sieraden en horloges. Camera's rond de woning legden de hele inbraak vast. De politie was al bang dat ze dit vaker zouden doen en dat is nu ook bewezen door de arrestatie in Horn.