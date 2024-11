Nieuwe wethouders moeten Roosendaals college in rustig vaarwater brengen

Paul de Beer en Robin Heij zijn donderdagavond officieel benoemd als nieuwe wethouders van Roosendaal. De twee kersverse wethouders moeten een einde maken aan de bestuurscrisis van het college van B en W waarbij een paar maanden geleden twee van de vijf wethouders opstapten.

De crisis kwam boven water nadat Sanneke Vermeulen van de VVD begin september liet weten per direct te stoppen. Ze voelde zich onveilig, nota bene binnen de kring van haar collega-wethouders. Nog geen dag later wezen verschillende bronnen wethouder Arwen van Gestel aan als kwade genius. De voorman van de Vrije Liberale Partij (VLP) zou haar, met oogluikende steun van zijn partijgenoten, structureel hebben gepest en gekleineerd.

LEES OOK: Wethouder voelt zich niet veilig in college en stopt per direct

Arwen van Gestel stapte daarop ook op, omdat er 'een beeld was ontstaan' waarin hij zich 'niet herkende en niet tegen kon verdedigen'. De gemeenteraad besloot unaniem dat er een onderzoek moest komen naar de bestuurlijke crisis.

Dezelfde week lieten de coalitiepartijen aan burgemeester Mark Buijs weten dat ze er samen uit wilden komen en dat er over nieuwe wethouders en de verdeling van de portefeuilles later zou worden gesproken.

Die twee opvolgers zijn er nu. Paul de Beer wordt wethouder namens de VLP en de opvolger van Van Gestel. De Beer was eerder wethouder in Breda en formateur en informateur bij de formatie van het huidige college in Roosendaal.

Robin Heij van de VVD volgt Vermeulen op. Hij was tot voor kort wethouder in gemeente Hoeksche Waard en woont in Numansdorp.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Ordinaire machtsstrijd deed ex-wethouder Sanneke Vermeulen de das om

Extra raadsvergadering na vertrek wethouder om onveilige situatie

College Roosendaal gaat door met nieuwe wethouders na knallende ruzie