College Roosendaal gaat door met nieuwe wethouders na knallende ruzie

De bestuurscrisis in Roosendaal lijkt te zijn afgewend. De coalitiepartijen hebben woensdag aan burgemeester Mark Buijs laten weten dat ze er samen uit willen komen. Details over nieuwe wethouders en de verdeling van de portefeuilles worden later besproken. De tweede stad van West-Brabant dreigde na afgelopen weekend in een inktzwarte politieke crisis te belanden na het plotselinge vertrek van twee van de vijf wethouders.

Burgemeester Mark Buijs sprak woensdagochtend op het stadskantoor met alle overgebleven collegeleden. Ook belde hij met de opgestapte wethouders Arwen van Gestel en Sanneke Vermeulen. "We hebben besloten met elkaar verdere stappen te maken en te kijken hoe we de cultuur met elkaar kunnen veranderen. Dat betekent dat we vertrouwen hebben in elkaar. Het deel wat over is, daar gaan we op bouwen”, aldus Buijs tegen Omroep Brabant. "De overgebleven wethouders maken de basis van het college. En wat er verder nog gebeurt dat gaan we allemaal nog wel zien."

Mark Buijs, twee maanden geleden begonnen als burgemeester in Roosendaal, merkte bij zijn aantreden al meteen dat het niet lekker liep in het college. "Die spanningen waren er. Die voelde ik ook." Buijs heeft woensdag met de collegeleden dan ook gesproken over de cultuur binnen het stadskantoor.

Hulp van buitenaf

“Wat is de cultuur waarop we hier met elkaar samenwerken. Is daar iets mis mee? Als de bodem niet goed is kan er ook geen goed bestuur op staan.” De burgemeester gaat kijken of iemand van buiten de organisatie met het college in gesprek wil gaan. "Iemand die gaat kijken hoe we hier uit kunnen komen, hoe we verder kunnen komen. Hoe we iets van de crisis kunnen leren."

Na het gesprek met de collegeleden woensdagochtend was er op het stadskantoor een bijeenkomst voor de ambtenaren. Daarbij heeft de burgmeester samen met de gemeentesecretaris geluisterd naar hoe het nieuws bij de medewerkers is aangekomen en zijn vragen over de ontstane situatie beantwoord. Ook hield de burgemeester een inloopspreekuur voor de ambtenaren. Onderdeel was het inventariseren van gevoelens die onder de ambtenaren leven. Buijs: "Er zijn ook heel wat mensen gekomen om hun verhaal te doen."

'Ambtenaren trillend thuis'

Roosendaal zit sinds dit weekend in een roller coaster. Zondag barstte de bom toen wethouder Sanneke Vermeulen besloot om haar functie neer te leggen. Ze voelde zich onveilig, notabene binnen de kring van haar collega wethouders. Nog geen dag later wezen verschillende bronnen wethouder Arwen van Gestel aan als kwade genius. De voorman van de Vrije Liberale Partij zou haar, met oogluikende steun van zijn partijgenoten, structureel hebben gepest en gekleineerd.

Sinds Omroep Brabant wist te melden dat de gewraakte wethouder zelfs het VVD partijbestuur had benaderd in een poging om de liberaal Vermeulen te wippen, is de beerput open. Veelzeggend voor de angstcultuur is dat mensen alleen anoniem uit de school durven te klappen.

LEES OOK: 'Locoburgemeester benaderde VVD-bestuur om wethouder Vermeulen te wippen'

“Tijdens zijn woede-uitbarstingen werden medewerkers neergezet als handlangers van de oppositie. Ik weet dat ambtenaren nog steeds trillend thuis zitten”, aldus een bron van wie de naam bekend is bij de redactie.

Wethouder Van Gestel opgestapt

Wethouder Van Gestel zag dinsdag geen andere uitweg meer dan om zijn ontslag in te dienen. “In de media is een beeld ontstaan waar ik me niet meer tegen kan verdedigen. Ieder heeft hierin zijn eigen beleving. Natuurlijk heb ook ik een eigen bestuursstijl. Maar het beeld wat daarover nu geschetst wordt, daar herken ik me zeker niet in. Ik ben niet volmaakt, maar ik heb me altijd met de goede bedoelingen ingezet voor Roosendaal. Dat was mijn prioriteit”, aldus Van Gestel in een bewogen reactie. Verschillende politieke partijen lijken ervoor te kiezen om het interpellatiedebat van donderdag af te wachten voordat ze dat hun kruit verschieten. De VVD, de partij van wethouder Vermeulen, houdt het bij een korte verklaring: “Het is heel verdrietig wat er gebeurd is, want het raakt de betrokken bestuurders diep persoonlijk."

'Alleen maar verliezers'

"Er zijn in een dergelijke situatie alleen verliezers en niet in de laatste plaats ook de gemeente Roosendaal”, aldus fractievoorzitter Menno Nefs van de VVD. Zijn collega Björn Rommens van de PvdA vindt dat er ondanks de ‘persoonlijke drama’s’ nu snel moeten worden doorgepakt om de schade te beperken.

LEES OOK:

Wethouder voelt zich niet veilig in college en stopt per direct

Wethouder stapt op na beschuldiging: 'Herken mij niet in geschetste beeld'