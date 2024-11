Marcelle Hendrickx stopt als wethouder: 'Waardevol, maar ook zware last'

Marcelle Hendrickx vertrekt na elf jaar als wethouder in Tilburg. Dit laat ze vrijdag weten in een brief aan de gemeenteraad, haar collega’s en de inwoners van haar gemeente. De 59-jarige Tilburgse legt haar functie per februari 2025 neer. Burgemeester Theo Weterings prijst de bevlogen wethouder voor haar inzet: "Als college van burgemeester en wethouders gaan we haar betrokkenheid en ervaring missen."

In de brief van Hendrickx staat dat het haar afgelopen zomer duidelijk was geworden dat het tijd was om te stoppen. Haar periode als wethouder beschouwt ze als een 'aaneenschakeling van bijzondere momenten en waardevolle gebeurtenissen'.

Maar ze heeft het uitoefenen van haar functie 'van tijd tot tijd' ook als een zware last ervaren. "Het is droevig en verontrustend dat bestuurders in het openbaar bestuur vaak persoonlijk bedreigd worden", schrijft ze.

Stalker

Hendrickx kan er zelf al jarenlang over mee praten, al gaat ze daar in haar schrijven niet direct op in. Nog steeds loopt er een zaak tegen een Tilburgse, die Hendrickx geruime tijd blijft stalken. De wethouder vindt dat bestuurders niet bij de pakken moeten neerzitten: “We dragen met z’n allen een verantwoordelijkheid om dit ontspoorde vijanddenken tegen te gaan.”

In de brief wordt niet duidelijk wat de precieze aanleiding voor haar besluit is. Hendrickx meldt dat ze het wethouderschap altijd als bijzonder heeft ervaren: "Het voelt als een cadeau dat mij dat bijna elf jaar gegund is geweest."

'Met hart en ziel'

Burgemeester Weterings prijst in een reactie haar dossierkennis, inzet en passie voor cultuur. "Wethouder Hendrickx zet zich al ruim tien jaar met hart en ziel in voor de Tilburgers in onze stad en dorpen", zegt hij.

"Haar dossierkennis is enorm. Haar tomeloze inzet voor een betere jeugdzorg wordt tot ver buiten onze gemeentegrenzen gevoeld. En haar passie voor cultuur is welbekend. Marcelle is dan misschien niet in Tilburg geboren, haar liefde voor de stad en onze inwoners voert de boventoon in alles wat ze heeft gedaan", besluit Weterings.

'Een rijker mens'

Marcella Hendrickx besluit haar brief met de opmerking dat het werken in en voor de gemeente haar 'een rijker mens' heeft gemaakt. Ook over Tilburg als stad is ze lovend: "Ik vind Tilburg geweldig: de 'schôônste stad van ’t land'."