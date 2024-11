100 keer in nieuwe Efteling-attractie: 'Zeker 150 uur in de wachtrij'

"Het is echt bizar. Ik heb hier zoveel moeite voor moeten doen en zoveel dagen en tijd verspild", vertelt Melissa Riesenbeck (25) glunderend. Maar toch stond ze vrijdagmiddag bijna te stuiteren van enthousiasme om voor de honderdste keer in Eftelingattractie Danse Macabre te gaan. En dat terwijl de attractie pas drie weken open is.

"Ik heb hier meer dan honderdvijftig uur staan wachten", zegt ze. Hoe Melissa dat volhield? "Ik kijk naar de mensen om me heen of ik doe een spelletje in de rij. Ik heb een kaartspelletje met optische illusies en vragen, dat pak ik er dan bij." Reacties van andere bezoekers en het personeel

De nieuwste Eftelingattractie, de vervanger van het Spookslot, is sinds de opening drie weken geleden een grote hit. Elke dag staan er lange wachtrijen. Maar daar laat Melissa zich dus niet door tegenhouden. "Ik dacht, laat ik eens gek doen en honderd ritjes maken."

"Leven en laten leven."