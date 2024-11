Corona blijft leven, werk en studie van patiënten beïnvloeden

De helft van een groep van bijna achtduizend mensen die begin 2021 corona hebben opgelopen, is hiervan niet of slechts een beetje hersteld. Een kwart is er helemaal bovenop gekomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum (MC) in Rotterdam. Landelijk wordt het aantal patiënten met post-covid op 450.000 geschat. Een vijfde deel (90.000 mensen) ervaart de langdurige klachten als ernstig.

Uit de studie is ook gebleken dat de deelnemers aan het onderzoek zich veel minder gelukkig voelen dan de doorsnee Nederlander. De helft kan niet alleen voor zichzelf zorgen, al krijgt de meerderheid wel veel steun uit de directe leefomgeving. Het rapport is deze maandag in Den Bosch overhandigd aan minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bewindsvrouw is onder de indruk van de bevindingen: "Het onderzoek laat zien dat de gevolgen van de pandemie voor velen nog niet voorbij zijn."

Besmet in 2021 Aan het onderzoek hebben 7750 volwassenen en 45 kinderen meegedaan. De gemiddelde leeftijd van de volwassenen is 49 jaar. Bijna drie kwart hiervan is vrouw en iets meer dan de helft is hoogopgeleid. De deelnemers werden allemaal al in 2021 besmet, 64 procent was gevaccineerd toen ze in 2022 voor de eerste keer werden ondervraagd.

'Bekend verhaal'

Agema was op werkbezoek bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige corona klachten ondersteunt en in Den Bosch zetelt. Het Erasmus MC werkte bij het onderzoek samen deze organisatie. Zo werd onder meer een beroep gedaan op de kennis van Alfons Olde Loohuis. Voor deze oud-huisarts in Herpen moeten de gevolgen van corona zeer bekend voorkomen. Net als na de uitbraak van Q-koorts in zijn dorp kunnen mensen na corona lang ziek blijven. Bovendien krijgen ze niet de medische zorg en aandacht die ze nodig hebben. LEES OOK: Oud-huisarts Olde Loohuis maakt zich grote zorgen om long covid-patiënten Van de ondervraagde coronapatiënten had bijna iedereen werk voordat het virus toesloeg, nu is dat nog 71 procent. Velen zijn sindsdien (deels) arbeidsongeschikt verklaard. Het gros van de mensen die studeerde toen ze in aanraking kwamen met covid-19, heeft daarna studie-achterstand opgelopen. Een kwart van de patiënten is er financieel zo op achteruit gegaan dat ze geld tekortkomen. Vanwege de kosten mijdt 41 procent van de zieken wel eens zorg of andere hulp.

Behandeling corona patiënt in het ziekenhuis (foto: Omroep Brabant).