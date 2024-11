Sloophamer in markant Soestdijk II van Johan Vlemmix: 'Emotioneel afscheid'

De meeste ramen liggen er al uit en een graafmachine brengt stapels hout naar buiten. Soestdijk II, het markante 'paleis' van Johan Vlemmix aan de Marconilaan in Eindhoven, wordt gesloopt. Een ontwikkelaar wil op de plek van het gebouw tientallen appartementen voor studenten en jongeren bouwen. Vlemmix heeft daar begrip voor: "Het is een emotioneel afscheid, maar soms moet iets ouds wijken voor iets moois nieuws."

Het pand werd in 1941 gebouwd en gebruikt als gasverdeelstation. Van 1956 tot en met 1976 zat het politiebureau van Woensel erin. "Ik heb hier nog vast gezeten in de kelder", zegt een wijkbewoner, terwijl hij met zijn vrouw foto's maakt van de sloop. "Ik was tien jaar en speelde ergens waar dat niet mocht en werd in de kraag gevat." Vervolgens kwamen er een peuterspeelzaal, wijkcentrum en jeugdsoos in. Daarna kocht de markante Eindhovenaar Johan Vlemmix eind jaren negentig het pand op de hoek van de Marconilaan, Beukenlaan en Galileistraat. Hij vestigde zijn kantoor er was drie jaar bezig met de renovatie. "Ik heb zelf die hele ombouw gemaakt, waardoor het er als paleis Soestdijk uitziet."

"Heb zo'n beetje elk steentje vastgehad tijdens de renovatie."

Voor Vlemmix voelt het toch raar als hij op het 'bordes' van zijn paleis staat met een afscheidsbloemetje. "Ik heb zo'n beetje elk steentje in mijn handen gehad en ken elk hoekje en gaatje. Om de kelder een meter dieper te maken ben ik maanden bezig geweest met een breekijzer en tonnen puin naar buiten sjouwen."

Johan Vlemmix bij zijn Nucleair Museum in Eindhoven (foto: Johan Vlemmix)

Vlemminx vestigde en organiseerde van alles in zijn pand. "Mijn kantoor zat hier, ik wilde er auto's verkopen, we hebben hier een winkeltje en het nucleair museum in gehad, maar ook en heel veel feesten en tv-opnames."

"De halve wereldpers stond hier omdat ik wel mocht praten."

Verder opende de Eindhovenaar er een galerie. En de halve wereldpers kwam langs toen Willem-Alexander en zijn toenmalige vriendin Emily Bremers uit elkaar gingen. "Zij mochten niet praten, maar ik wel. Dus had ik de NOS, RTL, ARD, ZDF en CNN hier." Legendarisch is misschien wel de rode Porsche 911 die Vlemmix op zolder liet zetten. "Een huwelijkscadeau voor Willem-Alexander en zijn toenmalige vriendin Emily Bremers, maar dat ging dus niet door." Vlemmix wist niet wat hij met de sportauto moest en liet hem maar op zolder hijsen.

"Die Porsche op zolder was een huwelijkscadeau."

In 2017 kwam de Porsche weer door het opengebroken dak met een kraan naar beneden toen hij het pand voor het eerst wilde verkopen. "Daar heb ik zoveel reacties op gehad." Die kreeg de markante Eindhovenaar ook dinsdagochtend. "Veel mensen uit de buurt waarschuwden mij dat ze het paleis aan het slopen waren."

Deze Porsche stond jarenlang op zolder van het paleis.

Ondanks de vele mooie herinneringen, begrijpt Vlemmix de sloop heel goed. "Het pand zou grondig gerenoveerd moeten worden en er is een enorme woningnood. Het is goed dat straks hier tienallen jonge mensen een nieuw thuis krijgen. En de herinneringen draag ik voor altijd bij mij."

"Die klok en kroon wil ik nog wel."