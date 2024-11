Bossche Bol verpakt als bonbon: ‘Je mag niet aan het origineel komen’

Tienduizenden echte Bossche Bollen worden er elke week gegeten. Een mega-succes dus. En daarom hebben ze bij Bakkerij Royal een variant op dé bol gemaakt: een Bossche bonbon. “We proberen onze trots op allerlei manieren te presenteren”, zegt Gido van der Staak. En het is een succes, de productie is na een week al opgeschroefd. Maar volgens de meeste Bosschenaren mag je helemaal niet aan ‘hun’ Bossche Bol komen. Of toch wel?

Bij Bakkerij Royal zie je overal waar je kijkt het roze doosje met de Bossche bonbon erin staan. Vijf ‘mini Bossche Bolletjes’ kosten bijna negen euro. “Het is een bonbon met de smaak van een Bossche Bol”, zegt Gido van der Staak van de lokale bakkerij.

Geen soes

Hij neemt een hap van het nieuwe bonbonnetje. “Op z’n kop, zoals het hoort bij de echte Bossche Bol. Je hebt een lekker kraakje van de chocolade. Na de pure chocolade proef je de romige vulling.”

De Bossche Bol is eigenlijk een soes vol verse slagroom en met een laagje speciale ‘Bossche Bol-chocolade’. “Die soes zit er niet in, maar hij benadert echt de smaakt van de Bossche Bol”, zegt Gido. “We proberen onze trots op allerlei manieren te presenteren.”

Je kunt het bijna ‘uitmelken’ noemen. Bij de bakkerij in het centrum van Den Bosch hebben ze eerder al het Bossche Bol-ijsje en het doe-het-zelf-pakket verzonnen. En ze geven workshops Bossche Bollen maken. “En er komen vast en zeker nog meer varianten op de Bossche Bol aan”, verzekerd Gido.

LEES OOK: Na twee happen van het Bossche Bol-ijsje zit je gezicht helemaal onder

Sinds een week liggen de Bossche bonbons nu bij de bakkerij en bij andere winkeliers in het centrum van Den Bosch. “De vraag is zo groot dat de productie al opgeschroefd is.” Maar de Bosschenaren zijn minder enthousiast als ze horen dat er aan ‘hun’ Bossche Bol is gezeten.

Reacties Bosschenaren

“De Bossche Bol is fantastisch”, zegt Henk die zichzelf sinds kort Bosschenaar noemt. “Die chocolade en slagroom, dat is echt genieten met een grote G. Je mag absoluut niet aan de Bossche Bol komen.” Gemma is het daarmee eens: ‘Nee, je mag niet aan het origineel komen.”

Toch willen ze allemaal de nieuwe variant, de bonbon, proeven. “Potverdorie. Heerlijk, heerlijk. Het proeft naar chocolade met een heerlijke vulling”, zegt Henk. “Als ik dit proef vind ik dat ze toch wel aan de Bossche Bol mogen komen."

De Bossche Els is kritischer: “De room is dikker, niet zo smeuïg. Als bonbon is ie wel lekker. Het is geen Bossche Bol, het is een te groot verschil met de echte.” Volgens Germa komt de smaak wel in de buurt en ze neemt haar eerdere woorden voorzichtig terug. “Eigenlijk mag je niet aan de Bossche Bol komen, die slagroom moet origineel blijven. Maar dit mag.”

En de jonge Bosschenaren? “Het smaakt naar een Bossche Bol, maar dan met meer chocolade. Maar de Bossche Bol blijft wel de nummer één.” Zijn maat Tosso is het daarmee eens: “De Bossche Bol is beter, maar de bonbon is wel lekker.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

De Bossche bollen-onderbroek, maar ook kerstballen, schorten, sokken, mokken en theelepels.