Minister wil zwaardere straffen op bezit van Cobra's

Minister David van Weel, van Justitie en Veiligheid, wil dat er zwaardere straffen komen op het bezit van Cobra's. Volgend jaar wil hij het bezit van dit zware illegale vuurwerk laten vallen onder de Wet wapens en munitie. Dat meldt de Telegraaf dinsdag. Aanslagen met Cobra's zijn bijna aan de orde van de dag in onze provincie.

Een Cobra is illegaal zwaar vuurwerk dat dezelfde explosieve kracht heeft als een handgranaat. De wetswijziging moet in 2025 al worden ingevoerd als het aan de minister ligt, zo schrijft de krant. Als dit lukt, is het mogelijk om zwaardere straffen uit te delen. Mensen die een Cobra bezitten, maken zich dan schuldig aan een misdrijf.

Bij huizen, auto's of busjes: meerdere keren per week wordt in Brabant met dit illegale vuurwerk wel iets opgeblazen. Afgelopen zondag veroorzaakte een groep jongeren nog een vuurzee door een Cobra in een park in Zevenbergen aan te steken. En woensdag ging een explosief af bij de voordeur van een huis in Eindhoven. Om dan nog maar te zwijgen over de 27 explosies in de dakdekkersoorlog in Den Bosch. Ook daar werd vaak een Cobra gebruikt.

Minister Van Weel wil de aanslagen met dit soort vuurwerkbommen aan banden leggen en start een offensief met burgemeesters, woningbouwcorporaties, ondernemers, politie en het Openbaar Ministerie. Onder de naam 'Strategisch Offensief Tegen Explosies' wordt samengewerkt om het aantal aanslagen te verminderen.

Het doel van deze aanslagen is vaak het intimideren of bedreigen van mensen. Maandag kwamen de samenwerkende partijen voor het eerst samen om te bekijken hoe dit kan worden gestopt. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is de voorzitter.

Tegen de krant zegt Van Weel dat Nederland 'uniek' is als het gaat om dit soort aanslagen. In geen enkel ander land kennen ze volgens de minister dit fenomeen. Dit jaar zouden er al meer dan duizend explosies zijn geweest in Nederland. In Brabant was het al zo'n negentig keer raak.

De minister wijst erop dat eerdere 'trends', zoals plofkraken of overvallen op tankstations, ook zijn teruggedrongen dankzij een gezamenlijke aanpak. Hij hoopt dat dit nu ook kan worden gedaan met aanslagen met Cobra's. Binnen het samenwerkingsverband wordt gekeken naar wat mogelijk is op het gebied van het uitwisselen van informatie en strategieën tussen de verschillende instanties.

De minister wil daarnaast ook de Europese wetgeving aan proberen te passen. Cobra's worden namelijk in Europese landen gemaakt. Ook daar moeten strengere regels voor komen, vindt hij. “In Italië en Albanië staan fabrieken waar deze Cobra’s worden geproduceerd”, zei de landelijke politie eerder tegen Omroep Brabant. "Via een omweg komen ze in het illegale circuit terecht."

