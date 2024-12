112-nieuws: 34 lachgasflessen op straat • explosie bij coffeeshop Breda

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

17.02 Flinke file op N2 bij Eindhoven, A58 en A50 Op de N2 bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. Door een eerder ongeluk ongeluk op die weg bij Eindhoven-Airport waren er al rijstroken afgesloten. Het is daar nu nog drukker geworden. Automobilisten hebben vanaf knoopunt Leenderheide rekening houden met bijna drie kwartier vertraging. Ook op de A58 van Tilburg naar Eindhoven is het druk. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je meer dan een half uur file. En op de A50 van Eindhoven naar Oss rijdt het verkeer ook langzaam. Daar moet je rekening houden met 20 minuten vertraging.

16.17 Tientallen lachgasflessen op straat De politie heeft in Helmond 34 lachgasflessen op straat gevonden. De flessen werden aangetroffen op de Kruisbekstraat. De flessen zijn in beslag genomen en de agenten staan perplex. "Wat bezielt iemand om deze achter te laten op straat waar ook nog kleine kinderen spelen", schrijven wijkagenten op Instagram. Foto: Wijkagenten_Rijpel_Dierdonk.

16.11 Drugswoning dicht in Helmond Een huis in een woonwijk in Helmond is sinds woensdag gesloten, na een grote drugsvondst. De politie vond er meer dan drie kilo harddrugs en anderhalve kilo softdrugs. Hier lees je meer.

12.04 Wapens en cobra's gevonden Er zijn dinsdagavond vuurwapens en cobra’s gevonden in een bedrijfspand bij een grote controle op een bedrijfsterrein aan de Lage Ham in Dongen. De eigenaar van de vuurwapens is aangehouden door de politie. Lees hier meer.

03.21 Brandstichting bij kapsalon De brandweer heeft een brand bij een kapsalon aan de Buys Ballotstraat in Breda weten te voorkomen. Iemand probeerde het pand in de fik te zetten met een brandbare vloeistof. Daarvoor gooide de dader een steen door de ruit. Een oplettende buurtbewoner belde gelijk met de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Het pand heeft wel flinke schade opgelopen. Foto: Perry Roovers/SQ Vision

02.02 Bedrijfswagen brandt uit Een bedrijfswagen is uitgebrand aan de Ledeboerstraat in Tilburg. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

01.51 Explosie bij coffeeshop in Breda De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt voor een explosie coffeeshop The Cat aan de Marterring in Breda dinsdagnacht. De jongen werd op camerabeelden herkend door agenten. Hij is snel na de explosie opgepakt. Bij de explosie raakte het rolluik van de coffeeshop beschadigd. Bij twee geparkeerde auto's zat een gaatje in de zijdeuren. Volgens een buurtbewoner zouden er twee personen zijn weggelopen. De politie onderzoekt de zaak. Foto: Perry Rovers/SQ Vision