112-nieuws: botsing tussen auto en scooter • illegaal vuurwerk afgepakt

17.21

Bij een aantal auto's in De Groote Wielen in Den Bosch is afgelopen weekend ingebroken. Dat meldt een wijkagent vandaag. Om hoeveel auto's het gaat is nog onduidelijk, maar in veel gevallen zijn er airbags weggehaald. Met name bij BMW's en Audi's. Volgens de politie parkeren de daders hun auto elders en gaan ze daarna met een vouwfiets de wijk in. De politie roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden. "Zie je 's nachts een donker geklede man op een vrouwfiets met een rugzak, bel dan 112", aldus de wijkagent.