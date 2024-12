Carnavalsvierder (22) in coma geslagen: man krijgt werkstraf

Een man van 22 heeft een werkstraf van 120 uur gekregen wegens mishandelingen tijdens de viering van de Elfde van de Elfde, vorig jaar in zijn woonplaats Den Bosch. Ook moet hij de even oude Thijs uit Herpen, die hierbij ernstig hersenletsel opliep, een schadevergoeding van ruim 13.000 euro betalen. Verder wacht de Bosschenaar een maand cel wanneer hij weer de fout in gaat. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Bosschenaar Bo kreeg het aan de stok met twee mannen, van wie Thijs zo hard met zijn hoofd op de stoep viel dat hij er mogelijk blijvend hersenletsel aan over zal houden. Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, zei het slachtoffer dat zijn leven na dat uitgaansgeweld is gestopt: “Ik kan alleen maar hopen dat het beter met me gaat.”

Het korte maar hevige opstootje gebeurde die 11e november op het eind van de middag. Alle drie de betrokkenen (Bo, Thijs en Noud, een vriend van Thijs) hadden teveel gedronken. Zo had Bo een 'glas of vijftien bier' achterover geslagen.

De drie waren op de Verwersstraat in het centrum van Den Bosch tegen elkaar opgebotst. Bij Bo sloegen de stoppen door toen hij Noud ‘wat een eikel’ hoorde zeggen. Noud werd geslagen, waarna Thijs zich in de strijd wierp en op zijn beurt vuistklappen in zijn gezicht kreeg.

De klappen waren zo hard dat de carnavalsvierder uit Herpen achterover sloeg en met zijn hoofd op het trottoir terechtkwam. Thijm liep een schedelbreuk en een bloeding tussen schedel en hersenen op, raakte in coma en werd naar een ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Vervolgens werd hij vanwege het opgelopen hersenletsel overgebracht naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Na enkele dagen ontwaakte hij uit een coma.

Bo rende na de mishandeling naar huis. Hij voelde blijkbaar nattigheid, want op 13 november vroeg hij via WhatsApp aan zijn broer of hij ‘mama zou vertellen wat er is gebeurd.’ Bo besprak het incident met zijn ouders, maar ze besloten af te wachten of de politie zich vanzelf zou melden. Volgens zijn moeder is haar zoon een gezellige, rustige en sociale jongen. Ruim een maand na de vechtpartij werd Bo alsnog aangehouden. Hij ging even de cel in en was vrij in de aanloop naar de rechtszaak.

Tijdens die zitting vertelde de Bosschenaar dat hij het ‘verschrikkelijk’ vindt wat de gevolgen van de vechtpartij voor Thijs zijn. Bo, die al eens is veroordeeld voor geweld tijdens de Elfde van de Elfde in 2021, zei ook dat alle drie de mannen een even groot aandeel hebben gehad: “Alle partijen hebben geslagen en verder heb ik er geen bewuste herinnering aan. Ik ben meteen daarna naar huis gerend.” Zijn advocaat noemde het eigen schuld wat Thijs is overkomen: dan had hij de confrontatie maar niet aan moeten gaan.

Hoe de ruzie precies is ontstaan, hierover lopen de meningen van het drietal en diverse getuigen uiteen. Maar dat Thijs door Bo zo hard is geraakt en dat er bij de dader geen sprake was van noodweer: hierover bestaat volgens de rechter geen twijfel.

Er was een werkstraf van 180 uur geëist, maar de rechter heeft wat meer rekening gehouden met Bo's gedrag dat na het incident positief is veranderd. Ook wil hij meewerken aan een gedragstraining.

