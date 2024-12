Verdachte ontucht op kindcentrum wordt overgeplaatst om veiligheidsredenen

Onderwijsassistent Wesley W. (25) uit Helmond, die wordt verdacht van het misbruiken van 20 jonge kinderen, wordt overgeplaatst naar een zorgafdeling binnen de gevangenis. Zijn advocaat had daarom gevraagd vanwege het 'onveilige leefklimaat' voor W. op de normale afdeling van de gevangenis in Sittard.

Tijdens de pro-formazitting woensdag deed zijn advocaat Marcel Heuvelmans het verzoek om zijn client over te plaatsen naar een zogenoemde EZV (Extra Zorg Voorziening). Daar zitten gedetineerden die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze lichamelijke of geestelijke problemen hebben en extra zorg nodig hebben. Wesley W. was zelf niet aanwezig tijdens de eerste voorbereidende zitting.

'Durft cel niet uit'

Volgens de advocaat bonken andere gevangenen de hele tijd op zijn deur en trekken zij ook het luikje van zijn celdeur open. Daar zou inmiddels een slot op gezet zijn, waardoor dat niet meer mogelijk is.

W. durft volgens hem vanwege de veiligheid zijn cel niet uit. Hij wordt apart maar beperkt gelucht. Woensdag bepaalde de rechtbank dat de voormalig onderwijsassistent naar een EZV-afdeling mag.

Aantal kinderen onder de 4 jaar

Hij wordt verdacht van het misbruiken van twintig kinderen onder de 12 jaar: negentien meisjes en één jongen. Een aantal van hen was tijdens het misbruik jonger dan 4 jaar.

Die ontucht vond plaats tussen 15 april 2018 en 18 september van dit jaar. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op zowel kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort als op een aantal oppasadressen.

Onderzoek bijna afgerond

Op onder meer zijn telefoon zijn beelden aangetroffen van het misbruik. Om die reden wordt hij ook verdacht van het maken en het bezitten van kinderporno. Het OM gaat er niet vanuit dat hij deze beelden gedeeld heeft met anderen.

Het onderzoek is inmiddels bijna afgerond. Er zijn volgens het OM op dit moment geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn. W. heeft voor een groot deel bekend.

Op 20 februari gaat de zaak pro forma verder.

