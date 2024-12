Kappers vieren elke dag vrijheid na val van Assad: 'Mooiste cadeau ooit'

Nog steeds is het iedere dag feest bij de mannen van kapsalon Freedom uit Gemert. De kappers vluchtten tien jaar geleden uit Syrië voor het oorlogsgeweld in hun land. Ondertussen spreken ze vloeiend Nederlands en hebben ze twee vestigingen. Het feit dat dictator Assad sinds afgelopen weekend weg is uit Syrië zet de kappers aan het denken over een terugkeer. "Al mijn familie is daar, ik ben daar geboren en heb mijn opa en oma al elf jaar niet gezien", zegt Rosh.

Rosh (26) is de eigenaar van de kapperszaak. Op jonge leeftijd vluchtte hij met zijn familie via Turkije naar Nederland. "Wij zijn hier goed behandeld. Wat ik hier heb bereikt had in Syrië nooit gekund. Daarom heb ik mijn zaak Freedom genoemd. Ik dacht dat is Engels en internationaal en iedereen begrijpt dat vrijheid belangrijk is."

Voor Rosh komt met de val van dictator Assad een droom uit: "Niet alleen voor mij, maar voor alle Syriërs. Als mensen aan mij gevraagd hadden, wat wil je liever een mooie auto of Assad weg, dan had ik voor het vertrek van Assad gekozen. Want hij heeft het leven van miljoenen mensen kapot gemaakt."

De kapper hoopt dat er in Syrië een stabiele leider komt zodat het daar veilig wordt. Dan kunnen de gevluchte Syriërs terugkeren. Want hoewel hij het leven in Nederland goed en veilig vindt, mist hij Syrië. "Ja, heel erg! Ik heb nog een zus daar wonen, mij opa en oma wonen nog daar. Ik heb daar nog heel veel familie."