Kindermisbruiker Benno L. in hoger beroep tegen tbs in Duitsland

Benno L. uit Den Bosch gaat in hoger beroep tegen de tbs-maatregel die hij vorige week in Duitsland opgelegd kreeg voor seksueel misbruik van minderjarige Duitse meisjes en het maken en bezitten van kinderporno. Dat laat de rechtbank in Aken woensdag weten.

Eerder kreeg de 74-jarige voormalig zwemleraar hiervoor negen jaar celstraf opgelegd in Duitsland.

In 2010 werd L. veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het misbruiken van tientallen meisjes tijdens zijn zwemlessen in Den Bosch, waar hij zijn eigen zwemschool had. Hij pleegde jarenlang ontucht, randde meisjes aan, maakte kinderporno en fotografeerde de kinderen stiekem.

Nieuw leven als Hans-Peter

Nadat hij zijn straf had uitgezeten, verhuisde hij naar Duitsland. Onder de naam Hans Peter begon hij een nieuw leven en ontpopte zich tot een behulpzame 'opa' die ouders uit de buurt graag uit de brand hielp. In werkelijkheid misbruikte hij vijf Duitse meisjes die destijds tussen de 3 en 11 jaar oud waren.

Stiekem maakte L. opnames van de kinderen wanneer ze zich afdroogden, tijdens het omkleden en het spelen, maar ook als ze in bed lagen. De kinderen sliepen niet alleen in een logeerkamer, maar ook bij 'opa' Benno in bed. Hij weet spelenderwijs de kinderen te betasten en hen in aanraking te laten komen met zijn geslachtsdeel.

Kans op herhaling is hoog

De Duitse deskundigen schatten de kans op herhaling hoog in, zo is terug te lezen in het vonnis. "Ondanks zijn bekentenis en de daarbij geuite spijt, lijkt de verdachte niet te begrijpen welke schade hij heeft aangericht. Hij blijft benadrukken dat hij niets heeft gedaan wat de kinderen niet wilden en dat ze er nooit iets van hadden gemerkt."

