112-nieuws: politie zoekt verdachten overval • kapotte vrachtwagen op A67

10.43

Een man is op 1 december zwaar mishandeld nadat hij een café verliet aan de Lucas Gasselstraat in Helmond. Dat maakte de politie vanochtend bekend. Het slachtoffer verliet het café tussen halfnegen en negen uur 's avonds. Vanaf dat moment weet hij niet wat er gebeurd is, maar hij ging met veel pijn naar huis.

Inmiddels is duidelijk dat de man door meerdere personen is mishandeld. De politie vraagt mensen die iets hebben meegekregen van de mishandeling zich te melden. Op de bewuste avond van de mishandeling, was er geen melding gemaakt bij de politie. Degene die het slachtoffer ophaalde, dacht dat de man was gevallen. De aangifte is pas later gedaan, vandaar dat de oproep voor getuigen zo laat komt, zegt een woordvoerder van de politie.