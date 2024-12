112-nieuws: ravage na botsing • 43 fietsers beboet

21.15

In een huis aan de Molenacker in Oisterwijk heeft een klein brandje gewoed. In de woning en de garage gingen de rookmelders af en er stond in beide ruimtes rook. De bewoner was al naar buiten, toen de brandweer aankwam. Die ontdekte dat er karton en papier stond te smeulen in een ijzerenbak die bij de open haard stond. De bak is buiten gebracht en de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond.