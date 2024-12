Dit is het meest energiezuinige koophuis van Brabant

Op dit plekje in het buitengebied van Baarle-Nassau woon je luxe en vogelvrij, maar bovenal heel energiezuinig. De villa aan de Kapelstraat heeft een energielabel A met maar liefst vier plusjes erachter. De eigenaar van dit huis betaalt al jarenlang niets aan energie. Het huis is dan ook voorzien van allerlei duurzame snufjes zoals plafondverwarming.

De energiezuinige villa staat op een perceel van ruim zevenduizend vierkante meter in een parkachtige tuin. Met aan het terras een grote vijver en een loopbrug eroverheen. Het perceel is al jarenlang in handen van de familie Haagen. Eigenaar Jac Haagen (69) laat zijn woonhuis aan de Kapelstraat dan ook met pijn in het hart achter. Ooit stond op dit erf het woonhuis van zijn oma. “Dat huisje hebben we afgebroken en vervolgens hebben we dit nieuwe huis gebouwd in 2014.”

De tuin achter het huis (foto: Van Baarle Makelaardij).

Het perceel van meer dan zevenduizend vierkante meter (foto: Van Baarle Makelaardij).

Jac heeft zelf een technische achtergrond. Zijn nieuwe huis zo energiezuinig mogelijk maken, zag hij als een uitdaging. Het huis is aan alle kanten voorzien van hele goede isolatie. Het glas is HR+++, op het dak liggen hele zware isolatieplaten, met daar bovenop het met riet gedekte dak. “Het riet hebben we niet meegeteld in de benodigde isolatiewaarden, dus dat komt er extra bovenop als isolatie.” Het huis wordt verwarmd met behulp van een grondwarmtepomp. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt door 64 zonnepanelen, deze liggen op een schuur achter op het erf.

"De plafondverwarming zorgt voor een extra warmteschil in het hele huis."

Het idee voor plafondverwarming had Jac eerder ergens gehoord. “Ik kende iemand die er wat proeven mee had gedaan, zo ben ik op het idee gekomen en zijn we ermee aan de slag gegaan.” In het plafond zijn slangetjes verwerkt waar in de winter warm water doorheen gaat, zo geeft het plafond warmte af. “Dat zorgt voor een extra warmteschil in het hele huis en het zorgt voor een optimale energievoorziening.” In de zomer kan er koud water doorheen waardoor het systeem het huis koelt. Door al die duurzame toepassingen staat de teller van Jac zijn gas- en elektrameter jaarlijks per saldo op nul. Want de energie die hij in de zomer teveel opwekt, levert hij terug aan de energiemaatschappij. “In de winter neem ik dat op, ik betaal dan ook al jarenlang geen cent aan energie”, legt hij uit.

"Ik kan bij wijze van spreken in m’n blootje door de tuin lopen als ik wil en niemand die het ziet."

Al is hij inmiddels ook aan het rondkijken voor een accu waarin hij zelf opgewekte energie kan opslaan. Want vanaf 2027 is het bedrag dat je krijgt voor het terug leveren van zelfopgewekte energie lager, zo heeft de overheid bepaald. Wat meteen de aandacht trekt in het huis is de glazen pui in de woonkamer, die doorloopt van boven tot helemaal beneden in het souterrain. Daar beneden is een grote werkkamer, een waskamer, een technische ruimte en een wijnkamer.

Door de grote glazen pui komt er veel daglicht in huis (foto: Van Baarle Makelaardij).

De glazen pui loopt door tot in de kelderruimte (foto: Van Baarle Makelaardij).

De wijnkamer in de souterrain (foto: Van Baarle Makelaardij).

Op de begane grond loop je vanuit de landelijke woonkeuken zo de woonkamer in. De kamer heeft een gashaard en een ruim uitzicht op de tuin. Ook is er op de begane grond een slaapkamer met een badkamer. Op de tweede verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer. De twee kamers worden met elkaar verbonden door een glazen loopbrug, die ook vanuit de huiskamer zichtbaar is. Wie vanuit het huis naar de bijbehorende garage wil lopen, hoeft niet door weer en wind dankzij een glazen doorgang. De villa heeft een woonoppervlakte van 216 vierkante meter en een vraagprijs van 1.485.000 euro.

De glazen loopbrug, te zien vanuit de woonkamer (foto: Van Baarle Makelaardij).

De glazen doorgang van het woonhuis naar de garage (foto: Van Baarle Makelaardij).

“Het is een schitterend mooi huis, ik neem met tranen in m’n ogen afscheid van deze plek als het verkocht wordt. Maar aan de andere kant worden we ook ouder, gelukkig maar. We willen een appartement kopen in Baarle-Hertog en we wonen al deels in Knokke.” Al beseft hij dat het leven in een appartement iets anders is dan het wonen in alle vrijheid op dit groene erf in Baarle-Nassau. “Dat ga ik ook het meest missen, die vrijheid. Ik kan bij wijze van spreken een uur lang in m’n blootje door de tuin lopen als ik wil en niemand die het ziet. Wonen in een appartement is een heel andere beleving, maar ook dat is heel mooi.”