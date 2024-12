Peter had jarenlang een camping in z'n achtertuin, nu staat alles te koop

Wie droomt over een woonboerderij met een grote buitenplaats waar ook anderen kunnen vertoeven, kan terecht bij dit koophuis aan de Beerseweg in Diessen. Het gaat hier niet alleen om een compleet gerenoveerde langgevelboerderij, maar ook om zes vrijstaande lodges.

“Het is een mooi plekje in Diessen, maar voor ons is het mooi geweest”, vertelt eigenaar Peter (65) die liever niet met achternaam genoemd wordt. Hij en zijn partner vertrekken naar de zon nadat ze zo’n vijftien jaar aan de Beerseweg hebben gewoond. Het harde werken laten ze met dit vertrek achter zich: “Je hebt toch zeven dagen in de week werk hier.” Het stel had op dit perceel van bijna 6500 vierkante meter eerst een minicamping, maar bouwde de locatie in coronatijd om tot een recreatiepark met zes houten lodges die verhuurd kunnen worden.

Een van de lodges (foto: Fynhuys Makelaars).

Foto: Fynhuys Makelaars

De lodges staan achter op het perceel, middenin het groen aan de rand van een grote vijver. Iedere lodge is dertig vierkante meter groot. Ze zijn voorzien van vloerverwarming, zonnepanelen en airco en ieder een eigen terrasje. Centraal op het veld staat een overkapping, met barbecue en haardvuur. Ieder huisje oogt als een hotelkamer en heeft een woon- en slaapkamer in één, met daarnaast een klein keukenblok en een badkamer. De lodges staan op gesplitste kavels en zijn ook afzonderlijk te koop.

De woon- en slaapkamer (foto: Fynhuys Makelaars)

Het bescheiden keukenblokje in de lodge (foto: Fynhuys Makelaars).

Ook aan de langgevelboerderij heeft het stel heel wat vertimmerd. “We hebben het helemaal vernieuwd, tot aan de meterkast toe”, vertelt de eigenaar. Het hart van het huis is de grote woonkeuken, met een houtkachel die in het oog springt. Om een beeld geven van de grootte: er is ruimte voor een grote eettafel waar je met gemak met meer dan tien mensen aan kunt zitten.

De keuken met houtkachel (foto: Fynhuys Makelaars).

De keuken wordt met schuifdeuren gescheiden van de woonkamer, waar ook een houtkachel te vinden is. Ook de woonkamer is groot, met ook hier meer dan genoeg ruimte om met een groot gezelschap samen te komen. Op de begane grond is ook een opkamer te vinden, waar de eigenaar nu een werkkamer heeft. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers, waarvan twee met een eigen badkamer.

De woonkamer (foto: Fynhuys Makelaars).

Naast de zes losstaande lodges hoort er ook een koetshuis bij de boerderij. Compleet met een woonkamer, keuken, badkamer en twee slaapkamers is dit een volledige woning. De inventaris zit bij de koop inbegrepen. Het huisje heeft een eigen pompinstallatie voor water, dat wordt van 45 meter diepte opgepompt.

Het koetshuis (foto: Fynhuys Makelaars).

De woon- en slaapkamer (foto: Fynhuys Makelaars)