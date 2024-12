Spookvoetballer Bernio gaat negen jaar de cel in voor woningovervallen

Jarenlang wist hij diverse voetbalclubs in binnen- en buitenland om de tuin te leiden, maar Vrouwe Justitia heeft Bernio Jordan Enzo V. uit Tilburg nu voorlopig buitenspel gezet. De 30-jarige voormalige spookvoetballer is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot negen jaar cel. V. kreeg die straf wegens zijn aandeel in twee woningovervallen en één poging daartoe.

Bernio wist in 2019 als middelmatige amateurvoetballer bij vier betaald-voetbalclubs in vier verschillende landen een contract af te dwingen. Maar net zo vaak verdween hij er zonder in actie te komen. Soms om dubieuze redenen. De geboren Surinamer werd onder meer vastgelegd door verenigingen in Moldavië, Zuid-Afrika en Chili. Dat gebeurde ook in Denemarken waar hij wegens fraude de cel inging.

In de zomer van 2021 dook Bernio op in Colombia. Als topvoetballer meende hij gebruik te kunnen maken van dure hotels, appartementen, boten, restaurants en prostituees. Maar de politie kon niks doen tegen hem, omdat er geen aangifte was gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) in ons land zou toen de helpende hand hebben geboden.

Mogelijk was het OM op zoek naar hem, omdat Bernio werd verdacht van twee woningovervallen in Lieshout en Tilburg en een poging daartoe in Tilburg. Deze werden eind 2020 en begin 2021 gepleegd. Hierbij werd slachtoffers onder meer bankpassen, identiteitsbewijzen en geld afhandig gemaakt. De daders, Bernio pleegde de overvallen niet in zijn eentje, brachten de bewoners van de overvallen huizen onder meer met een hakbijl, een mes en een pistool de stuipen op het lijf.

Op verdenking hiervan kwam Bernio in juni in een Colombiaanse gevangenis achter slot en grendels te zitten. Eind vorig jaar werd hij vanuit het Zuid-Amerikaanse land aan ons land overgeleverd. Twee weken geleden stond de voetballende crimineel, of criminele voetballer, eindelijk voor de rechter in Breda.

Zijn advocaat probeerde vergeefs de schuld in de schoenen van de medeverdachten te schuiven. Hij greep het verblijf van zijn cliënt in een Colombiaanse gevangenis aan om de officier van justitie en de rechtbank op andere gedachten te brengen. Omdat Bernio gedetineerd zat, was hij in de ogen van zijn raadsman een makkelijke zondebok. En dat was onterecht, omdat Bernio niet bij de voorbereidingen betrokken zou zijn geweest van bijvoorbeeld de woningoverval van december 2020 in Lieshout. Hierbij werd een bewoner vastgebonden en acht uur van zijn vrijheid beroofd.