Beelden van aanslag bij dakdekker: zo zet de dader het busje in brand

Er zijn beelden opgedoken waarop de aanslag op de bestelbus van een dakdekker in Den Bosch is te zien. De beelden gaan rond in verschillende WhatsApp-groepen. Te zien is hoe de dader op de fiets arriveert, even later is de enorme explosie op het busje te zien.

De aanslag vond dinsdagavond plaats aan de Leyhof in Den Bosch. Een busje van een dakdekker brandde helemaal uit. Het is de zoveelste aanslag in de Bossche dakdekkersoorlog, deze specifieke dakdekker is zelf al vier keer slachtoffer geworden. Wit pakketje

Op de beelden die nu rondgaan is te zien hoe iemand om 23.48 uur op een fiets aan komt rijden. Deze persoon stopt bij het bewuste busje en lijkt wat te rommelen met een wit pakketje. Het pakje wordt vervolgens richting de bus gegooid. Hierop stapt de dader af en is nog even bezig buiten het zicht van de camera. Op het moment van de explosie staat hij of zij nog opvallend dicht bij het busje. Na de knal springt de dader weer op de fiets en rijdt snel weg. Angst in buurt

De aanslag zorgt voor veel onrust in de buurt. "Schandalig dat ze dit met kerst doen", zei een van hen woensdag tegen Omroep Brabant. Met het slachtoffer is volgens de buurtbewoner 'niks mis': "Deze jongen doet niks fout. Hij is enorm behulpzaam, je hoeft het maar te vragen en hij staat voor je klaar. Ik vind het echt heel naar voor hem dat hij dit meemaakt."