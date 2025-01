112-nieuws: auto op zijn kant na botsing • vermiste man (77) terecht

09.15

Rond twintig over acht vanmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand op de Huiskenshoek in Best. Een passant merkte die op en zag een auto wegrijden. Het lukte de voorbijganger niet om het vuur uit te schoppen, waardoor de inzet van de brandweer noodzakelijk was.

Het brandje was op een plek op de grens tussen de gemeenten Best en Oirschot, die wel vaker doelwit is van vandalen. Aan het straatmeubilair is nog brandschade te zien van eerdere pogingen.