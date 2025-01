Snelheidsduivel N261 gestopt • brandweer is brand bedrijfsgebouw meester

04.42

Een politieauto is tijdens de nieuwjaarsnacht in brand gestoken in Veen. Dat gebeurde vlakbij de beruchte kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat, waar al decennialang auto's in brand worden gestoken tijdens oud en nieuw. In totaal gingen er tijdens deze jaarwisseling acht auto's in vlammen op.

