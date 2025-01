112-nieuws: politie onderzoekt doorrijden • brand in loods Helmond

06.22

Rond drie uur vannacht was er een ongeluk op de Baanderherenweg in Boxtel. Hierbij waren een personenwagen en twee fietssters betrokken. De automobilist is daarna doorgereden. De politie is opzoek naar de twee fietssters, zo melden de jeugdagenten van de politie in Boxtel. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.