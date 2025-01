Miranda en Dennis bouwden in dit rijtjeshuis een heel bijzondere keuken

Een huis met een keuken die aandoet als de Efteling en een sigarettenautomaat in de woonkamer: met veel fantasie, creativiteit én Marktplaats hebben Miranda en Dennis hun rijtjeshuis in Tilburg omgetoverd tot een bijzonder paradijsje. Toch doen ze het van de hand, want ze willen meer ruimte voor hun spullen.

Het is de keuken die direct in het oog springt met koperen ketels die gebruikt worden als spoelbak en afzuigkap en een oude hark die dienst doet als wijnglazenrek. Allemaal eigen ontwerp en zelfgemaakt door het stel, legt Miranda uit. Ze kocht het huis voor zichzelf en haar twee kinderen nadat ze gescheiden was. Op dat moment had het huis nog een standaard keukentje.

“Iedereen die hier voor het eerst binnenkomt, loopt naar die automaat en heeft wel een verhaal. Dat die dingen vroeger in de kroeg hingen, dat sigaretten toen nog maar 2,50 gulden kostten. We hebben het een tweede leven gegeven door het op te knappen en dat hangen we dan in huis.”

De keuken loopt over in de woonkamer, waar een eettafel staat en een zithoek. Middenin de kamer is een haard met daarnaast aan de wand een andere blikvanger: een echte ouderwetse sigarettenautomaat. Het stel was er niet naar op zoek, maar vond het voor een goede prijs op Marktplaats.

Dennis zijn liefde voor koper en messing zorgde ervoor dat de keuken deze originele make-over kreeg en Miranda vond het prachtig. “We besmetten elkaar met onze fantasieën en mogelijkheden die we zien in het huis. We waren nog lang niet klaar en iedereen liep al te stuiteren dat het hier wel de Efteling leek.”

Een ander opvallend detail buiten is het luikje in de schuur, waar een kaboutertje uitpiept. Dat gat zat al in de schuur voor ventilatie, maar ook die schuur kon wel een opknapbeurtje gebruiken vond het stel. “We hebben de schuur zelf gestuct en een mooi mediterraans kleurtje gegeven. Voor dat gat hebben we luikjes gemaakt en tuinkabouters erbij gezet.”

In de woonkamer is ook een muurschildering gemaakt door een graffiti-artist die ook buiten aan de slag ging met de schutting. “Dat waren van die lelijke grijze betonplaten, wat moest ik ermee. Ik kan bij de bouwmarkt wel van die schuttingplaten halen en er een plantje tegen laten groeien, maar ik wil toch altijd iets anders dan de rest.”

Miranda en Dennis hebben veel spullen, geven ze toe. Maar ze zijn nergens echt aan gehecht. “In principe is alles in dit huis te koop. Als iemand hier in huis iets ziet, een goede prijs wil betalen en er zelf heel blij van wordt, dan gaat het weg. Dan hebben wij weer ruimte om iets nieuws te scoren.”

Wat gaat ze het meest missen van het huis aan de Professor Gimbrèrelaan? “Dat het helemaal klaar is. We hadden altijd wel ideeën om iets in dit huis aan te pakken en dat hebben we gedaan. Nu beginnen we in een nieuw huis weer helemaal opnieuw. Dat is ook leuk, want je krijgt weer andere mogelijkheden en we gaan weer onderaan beginnen.”

Ze vertrekken naar Breda naar een huis waar ze ook daar weer van alles willen verbouwen. Even overwogen ze voor de verkoop om hun geliefde keuken in hun huis in Tilburg eruit te halen. “Wie weet vindt een koper de keuken helemaal niet leuk en gooit alles bij de stort. Het zijn toch onze dierbare hersenspinsels, om het zo maar te zeggen”, lacht Miranda.