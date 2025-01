Burgemeester stapt na vier jaar plotseling op

Burgemeester Bernd Roks (48) van Halderberge stapt op. De VVD-bestuurder maakte woensdagavond onverwachts zijn vertrek bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Hij werd in 2020 burgemeester in Halderberge. Naar eigen zeggen heeft Roks zijn doelen bereikt. "Job done, c'est fini." Volgens bronnen stapt de burgemeester op vanwege ruzie met het college. Roks zelf ontkent dat dit de reden van zijn vertrek is en ook de wethouders zeggen zich er niet in te herkennen.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst zei Roks dat hij zijn zelf gestelde opdracht heeft vervuld. Bij zijn aantreden, bijna vijf jaar geleden, had hij drie concrete doelen: de leefbaarheid verbeteren, de rust in de gemeenteraad terugbrengen en het opknappen van religieus erfgoed. En dat is volgens Roks gelukt.

Bernd Roks, geboren en getogen in Etten-Leur, streek in 2020 neer in Oudenbosch. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Etten-Leur, Hilvarenbeek en IJsselstein. Het vertrek van Roks komt voor veel mensen als een volslagen verrassing.

De burgemeester verbouwde eigenhandig een van de oudste huisjes van Oudenbosch om er te gaan wonen, op een steenworp afstand van het gemeentehuis. Én midden tussen het religieus erfgoed in het dorp.

Slechte staat erfgoed

Roks, met zijn voorliefde voor klussen, zag het als zijn missie om de omgeving van de basiliek, de kapel van Saint Louis en het voormalige klooster van Sint Anna nieuw leven in te blazen. In december trok hij hierover opnieuw aan de bel vanwege de slechte staat van de ‘Sint Pieter’ in het dorp. “Als er niet snel meer geld komt, moet ik er een hek omheen zetten”, benadrukte Roks.

Als burgemeester uitte hij ook zijn zorgen over de giftreinen door zijn gemeente. Daarnaast verwierf hij samen met voormalig burgemeester Han van Midden van Roosendaal landelijke bekendheid met het politieproject ‘Mietwagen’. Honderden luxe Duitse huurauto’s, die vaak misbruikt worden door criminelen, werden van de weg gehaald.

Verkeersdrama Oud Gastel

De actie volgde op een dieptepunt in het burgemeesterschap van Bernd Roks: een verkeersdrama. Op 2 september 2022 kwamen in Oud Gastel twee moeders en twee kinderen (8 en 10) uit Bosschenhoofd om het leven bij een verkeersongeluk. De 27-jarige Omar E. uit Roosendaal reed in een gehuurde Mercedes met zeer hoge snelheid in op de auto van de vier slachtoffers.

Een ongeluk met enorme impact op de gemeenschap. Burgemeester Bernd Roks, zelf vader van twee jonge kinderen, stak zijn woede niet onder stoelen of banken. "Onze gemeente moet juist een veilige plek zijn onze inwoners en onze kinderen in het bijzonder", vertelde hij destijds tegen Omroep Brabant.

Overlast uitgekocht

Kort metten maakte Roks met twee huizen van waaruit jarenlang overlast voor werd gezorgd door drugs en steekpartijen. Hij kocht namens de gemeente de huizen op om een einde te maken aan de overlast.

De enige ‘creatieve uitweg’ om gemeenschapsgeld te besparen en met de geringe politiecapaciteit om te gaan. “We willen zo veel mogelijk investeren in leefbaarheid. Dan moet je als burgemeester een stap naar voren zetten en out of the box denken”, aldus Roks.

Bedreigingen

Zijn optreden leidde tot bedreigingen aan het adres van de burgemeester. Een voormalige bewoner van een van de panden dreigde het huis van Roks in de fik te steken. De woning van de burgemeester in de doorgaande straat van Oudenbosch kreeg permanente camerabewaking.

Gaf Bernd Roks afgelopen weekend nog de startseinen voor het vieren van het 750 jarig bestaan van Oud Gastel en Oudenbosch. Het zal zijn opvolger zijn die de versieringen eind dit jaar mag opruimen.