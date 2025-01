Gekkenhuis bij sluiting bh-zaak: 'Ik heb cupmaat L, ik hoop op doorstart'

Het is donderdag een gekkenhuis bij de opheffingsuitverkoop van lingeriewinkel Naron in Breda. De winkel is als enige in de stad gespecialiseerd in grote cupmaten, maar sluit na 28 jaar noodgedwongen de deuren. Klanten moeten voortaan een flink stuk omrijden voor een passende bh. "Online bestellen is een no-go."

"Er stond vanochtend een rij van ruim vijftig meter buiten. Het is een prachtig compliment dat er zoveel reacties op onze sluiting komen", vertelt Nathalie Richheimer, de eigenaar van lingeriewinkel Naron in Breda. Het valt de ondernemer zwaar dat ze haar winkel na ruim 28 jaar moet sluiten. "Ik schiet er vol van, want het was geen makkelijke keuze. Je voelt je toch verantwoordelijk voor de klant, omdat er nu een gat valt in Breda." De reden voor de sluiting zijn de kosten voor gas, water, licht en personeel, die na de coronapandemie te hoog opliepen.

"Als je flinke boobies hebt, is het lastig een passende bh te vinden."

"Daarnaast ben ik slechtziend waardoor ik zelf niet meer goed in de winkel kan staan en we dus nog meer personeel moeten inzetten. De kosten liepen te hoog op", vertelt Nathalie. Toen de eigenaresse het nieuws met haar klanten deelde, kwam er een stortvloed aan reacties. "We dropten een bom, want het nieuws ging echt viral. Onze mailbox overspoelde en we kregen persoonlijk ook veel berichten."

Er staan donderdag lange rijen voor de opheffingsuitverkoop bij de lingeriewinkel (foto: Noël van Hooft).

De lingeriewinkel is de als enige winkel in Breda gespecialiseerd in grote cupmaten, startend vanaf cupmaat E. "Sommige vrouwen hebben een kleine omvang, maar wel flinke boobies. Dan is het moeilijk om een passende bh te vinden", legt de ondernemer uit. Daarom slaan veel dames donderdag nog even hun slag. "Ik heb twee bh's, maar ik ga ook nog even bij de zwemkleding kijken", zegt Jacqueline uit Zevenbergen.

"Ik heb maat L, ik hoop dat deze winkel een doorstart maakt."