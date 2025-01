Van een gebit tot een keukenmes: mensen laten van alles slingeren

Gevonden voorwerpen. Ze worden doorgaans door de gemeente verzameld. Vaak zijn dat alledaagse zaken zoals fietsen, portemonnees of sleutels. Maar soms gaat het om wel heel bijzondere dingen. Hieronder een overzicht van de opvallendste vondsten in 2024.

Lastig kauwen

Soms zijn gevonden voorwerpen wel heel erg 'freaky', zoals dit stukje van een gebit. Toeval of niet, maar het werd rond Halloween gevonden op de Berlicumseweg bij Rosmalen. Tot op de dag van vandaag is de rechtmatige eigenaar zijn of haar tandjes niet komen ophalen. Toch lastig kauwen tijdens het kerstdiner.

Een gevonden gebit in Rosmalen.

Een flink mes

Niet zomaar een zakmes, maar een groot keukenmes van zo'n dertig centimeter. Op 23 december gevonden rond de kruising van de Frans Halslaan en de Turfberg in Roosendaal. Achtergelaten door een sterrenkok of wellicht iemand die er hele andere plannen mee had.

Een gevonden mes in Roosendaal.

Onbekend gemis

Soms is het ook gewoon niet duidelijk wat je vindt, zoals dit voorwerp. Het lijkt op iets van hout met verschillende figuren. Zo zijn er op dit gevonden voorwerp uit Den Bosch zes sterretjes te zien. Wie weet wat het is, mag het zeggen. En dat deed Anthony vrijdagavond, want volgens hem is de houten standaard bedoeld om de Koran op te leggen.

Dit voorwerp is wel erg bijzonder.

Hookah gevonden

Deze Hookah, of beter bekend als een waterpijp of shisha, lag langs de weg in de berm op de Kasteeldijk tussen Marcharen en de bierbrouwerij in Oijen. Een zilveren kap met daaronder een legerachtig design. Een kek dingetje dat je toch gaat missen, zou je denken.

Een Hookah, oftewel waterpijp of shisha.

Huilende baby

De eigenaar van deze fopspeen heeft een probleem. Of misschien ook wel de ouders van de eigenaar, want zonder dit zoethoudertje kan een baby best wel luidruchtig worden. Het is gevonden in Breda op het Pastoor Pottersplein.

Een gevonden fopspeen aan een paal gebonden.

Mini retro gameconsole

Speelgoed uit het verleden, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Al kan de eigenaar van deze rode arcade console ermee spelen nu even op zijn buik schrijven. De minispelcomputer is van het merk Silvergear. In Tilburg gevonden en daar kan het ook worden opgehaald bij de gemeente.

Een oude spelcomputer gevonden op straat in Tilburg.

Iets Chinees

Het lijkt wel een soort boekje of paspoorthoesje uit China, laat de gemeente Eindhoven weten. Dit onbekende voorwerp is gevonden in de Hoogstraat vlak bij de Jumbo.

Een bijzonder Chinees voorwerp gevonden in Eindhoven.

Oude foto

Deze oude foto lag op de Balthasar Coymansstraat in Deurne. Op de zwart-witfoto zijn deze op het oog gezworen vrienden in nette pakken te zien. Misschien wel uit een fotoboek gevallen tijdens een fietsrit half augustus.