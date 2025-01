Reserveringen stromen binnen nu sterrenchef stopt: ‘Ik ga een niveau hoger’

Sterrenchef Soenil Bahadoer (57) is bedolven onder honderden reacties en reserveringen nadat hij bekendmaakte dat tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen stopt. Het restaurant sluit op 1 mei, maar de chef-kok gaat door. Over zijn toekomst blijft hij vaag: “We gaan aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Ik wil gewoon een niveau hoger gaan, nog één keer knallen.” En is dat dan in Brabant of internationaal?

“Aan alles komt een einde, aan dit na dertig jaar ook”, begint Soenil als we zijn restaurant in Nuenen binnenstappen. “Het is een mooi bedrijf, we hebben heel veel succes gehad. Maar nu is het klaar.”

"Ik wil minder gasten ontvangen."

Op 1 mei bestaat De Lindehof exact dertig jaar. En precies op die dag zullen de deuren van één van de drie tweesterrenrestaurants van Brabant sluiten. “Ik heb dit mogen opbouwen van het eerste steentje tot de top. Het is gewoon geweldig. We hebben hier veel lief en leed meegemaakt. Van enorme successen tot minder leuke dingen.” “Ik ga me de komende maanden volledig concentreren op de laatste gasten”, vervolgt de sterrenkok. “Daarna volgt een nieuw hoofdstuk.” Soenil Bahadoer vindt De Lindehof niet meer van deze tijd. “Ik kan veel doen hier, maar groter of anders wordt het hier niet. Ik ben hier uit mijn jasje gegroeid.” Dat wil overigens niet zeggen dat hij nu voor een enorm publiek gaat koken. “Ik wil juist minder gasten ontvangen om de kwaliteit nog hoger te krijgen. Een nieuwe uitdaging.”

"Ik weet welke kwaliteit ik kan leveren en dat ik die ster wel terug kan pakken.”

Is dat een nieuwe uitdaging in Nuenen? “Uhm… Ja… Kijk… Ik heb daar een clausule over getekend en ik wil daar niet teveel over zeggen”, stamelt Soenil. Wordt het een uitdaging in Brabant? “Uhm… Ja… Dat kan.” Is het een internationale uitdaging? De chef-kok lacht eerst. “Weet je wat het is? Alles kan. We gaan aan een nieuw hoofdstuk beginnen en we gaan weer leuke dingen doen. Ik wil gewoon een niveau hoger gaan, voor mijn eigen uitdaging. Ik wil zorgen dat ik die energie, passie en drijfveer weer ga krijgen om verder te gaan.” Wat nou die toekomst wordt, blijft dus heel vaag. “Je moet niet alles weggeven. In maart gaan we het bekendmaken, dan zijn jullie de eerste.” Met het stoppen van De Lindehof zet Soenil twee Michelinsterren aan de kant. In 2004 kreeg hij zijn eerste ster en in 2014 kwam daar een tweede ster bij. “Die sterren geef ik op dit moment op, dat vind ik niet moeilijk. Ik weet welke kwaliteit ik kan leveren en dat ik die ster wel terug kan pakken.” Stiekem hoopt de sterrenchef zelfs op drie sterren. “Maar eerst iets moois neerzetten waar iedereen trots op is.”

"Het heeft niks met mijn ex te maken."