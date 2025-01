112-nieuws: duel Helmond Sport afgelast • drugslab voor flakka ontdekt

10.36

Een automobilist is vanmorgen met de auto over de kop geslagen aan de Statenweg in Venhorst. Twee inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De bestuurder is meegenomen voor verder bloedonderzoek. Dat onderzoek moet uitwijzen of hij onder invloed van alcohol of drugs was. Op de plek van het ongeval was het heel mistig en glad, de gemeente is ingeschakeld om te strooien. De bestuurder reed ook een lantaarnpaal uit de grond.