112-nieuws: gaslek bij werkzaamheden • drugslab voor flakka ontdekt

10.48

Een bewoner van een huis aan de Flaviadonk in Roosendaal is gistermiddag aangehouden. In zijn huis vond de politie een drugslab voor de productie van Flakka en wat harddrugs.

Volgens de politie was het drugslab niet in bedrijf. Er zijn verder geen mensen aangehouden. De gemeente zal uiteindelijk beoordelen of het huis gesloten wordt.