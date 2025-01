112-nieuws: schaap van straat gehaald • weer brand in bakkerij

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

03.44 Schaap op straat De dierenpolitie Zeeland West-Brabant heeft afgelopen nacht een schaap van straat gehaald in Waspik. Ze kreeg een melding dat het dier over de weg liep. "Gelukkig was het in de nacht en daardoor rustig op de weg waardoor het geen gevaar vormde voor andere weggebruikers", aldus de dierenpolitie. Ze hebben het schaap gevangen en hebben de eigenaar weten te achterhalen met behulp van het oormerk van het dier. "Nadat we de eigenaar wakker hadden gebeld, kwam hij z'n schaap direct ophalen."

03.00 KNMI waarschuwt voor gladheid Wie zaterdagochtend de weg op gaat, moet rekening houden met gladheid. Het KNMI heeft de weerswaarschuwing code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot zaterdagochtend elf uur en geldt voor het hele land.

01.00 Opnieuw brand en vuurwerkbom bij bakkerij Bergen op Zoom Bij de Turkse bakkerij Asya in Bergen op Zoom is afgelopen nacht opnieuw brand ontstaan. Volgens een omstander ontplofte er voorafgaand aan de brand een vuurwerkbom. Het is al de derde keer dat het pand op de hoek van de Kamperfoeliestraat en de Ericalaan bestookt wordt met vuurwerk. Lees hier meer. Foto: Christian Traets / SQ Vision